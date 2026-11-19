Аутор:Стеван Лулић
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Након што је Александар Чупић изабран за предсједника Скупштине Србије на друштвеним мрежама су се огласили студенти.
Они су на страници "Студенти у блокади" објавили Чупићеву фотографију и написали:
"Александар Чупић, новоизабрани предсједник Народне скупштине".
Подсјећамо, Чупић је данас изабран за предсједника Скупштине Србије са 140 гласова ЗА.
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