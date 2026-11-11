Огласило се тужилаштво: Због чега је ухапшен Раде Баста

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Бивши директор „Београдских електрана“ Раде Баста ухапшен је због сумње да је оштетио то предузеће за 14,1 милион динара додијеливши неосноване донације.
По налогу Посебног одјељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду, полицијски службеници Службе за борбу против корупције ухапсили су Радета Басту због постојања основане сумње да је, као бивши директор ЈКП „Београдске електране“, оштетио то предузеће за укупан износ неосновано додијељених донација од 14.100.000 динара, у којем износу је прибавио имовинску корист примаоцима донација – различитим удружењима и другим организацијама и друштвима.
Србија
Ухапшен бивши министар привреде Раде Баста
„Такође, ухапшени су и извршни директор за економско-финансијске послове ЈКП ‘Београдске електране’ Д. И, законски заступник Коњичког клуба ‘МБМ2’ из Београда М. Г, законски заступник Спортског удружења малог фудбала ‘КМФ Солунац’ из Сопота Б. М, законски заступник Кошаркашког клуба ‘Сопот’ А. Н, законски заступник Спортског удружења ‘Икс-Џим’ из Младеновца А. К, законски заступник спортског удружења ‘Кобра’ из Младеновца М. Р, као и Ж. В.“, наводи се.
Р. Б. се, како се додаје, на терет ставља продужено кривично дјело – злоупотреба службеног положаја, Д. И. кривично дјело злоупотреба службеног положаја у помагању, док се осталим осумњиченима на терет ставља извршење кривичног дјела – прање новца.
Наиме, постоји основана сумња да је Р. Б, у својству службеног лица, као директор ЈКП „Београдске електране“ од 27. новембра 2020. године до 6. јуна 2022. године, искоришћавањем свог службеног положаја и службених овлашћења, без основа донио 10 одлука о додјели новчаних донација горе наведеним удружењима и привредним друштвима у укупном износу од 14,1 милион динара, а све супротно Одлуци о помоћи регистрованим удружењима, организацијама и лицима која нису запослена у ЈКП „Београдске електране“.
„На основу одлука Р. Б. о донацијама су потом исплаћиване новчане донације у појединачним износима од преко 100.000 динара од стране осумњичене извршне директорке Д. И, иако је била упозната да су наведене одлуке и уговори о донацијама донесени супротно наведеним прописима. Остали осумњичени, који су били законски заступници наведених удружења, извршили су, како се сумња, кривично дјело прање новца у укупном износу од шест милиона динара на тај начин што су новац који је на име донација од стране ЈКП ‘Београдске електране’ уплаћиван на рачуне удружења на основу незаконитих одлука подизали и задржавали дио новца као провизију, док су остатак новца предавали осумњиченом Ж. В.“, наводи се.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати, у којем року ће бити приведени на саслушање у Посебно одјељење за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду.
Подсјетимо, Баста је у марту 2023. године позвао Владу Србије да уведе санкције Русији.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
1 ч0
Србија
6 ч0
Србија
1 д0
Србија
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму