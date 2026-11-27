Аутор:АТВ редакција
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Као гром из ведра неба појавила се данас информација како је прослављени кошаркаш Дејан Бодирога поднио оставку на мјесто посланика у Скупштини Републике Србије.
Врло брзо је и од њега самог стигла потврда да се то догодило, али да ће више о томе причати у понедјељак или уторак, односно да је до тада и даље народни посланик.
Овим поводом су се на друштвеним мрежама огласили и из покрета "Студенти поново побјеђују", који су пренијели званичан допис који је Дејан Бодирога доставио управо њима, али и свим грађанима Републике Србије.
Његову поруку преносимо вам у цијелости.
"Велика ми је част што сам добио повјерење Студентског покрета да будем један од 250 кандидата за народне посланике. Посебно сам почаствован чињеницом да су они који су предводили борбу за слободу и поднијели највеће жртве, препознали и мене као некога ко може да пружи свој допринос заједничким напорима да ослободимо нашу отаџбину од владавине мафије. У договору са Студентским покретом, пристао сам да станем раме уз раме са људима који су, као и ја, прошли најдемократску процедуру да би се уопште нашли на овој листи, али сам студентски покрет одмах по прихватању кандидатуре обавијестио да, због бројних обавеза, нећу моћи да се прихватим и посланичког посла. Пред нама је сада кључни тренутак када изборну побједу и обећања која смо дали грађанима морамо преточити у резултате који ће омогућити нормалан живот свих људи у Србији. То можемо урадити само свакодневним посвећеним радом у интересу наше отаџбине.
Кошарка
Скандал: Извријеђан Дејан Бодирога, поднијета званична пријава
Са чврстим увјерењем да ћемо изградити друштво правде и прогреса и да ћемо вратити вјеру у најсветије ријечи нашег језика, као што су слобода, родољубље, патриотизам, поштење, сматрам да је одговорно да не заузимам мјесто оних који у посланичком раду могу дати много већи допринос него ја. Чврсто остајем уз све вриједности Студентског покрета. Подржану кандидатуром када Студентска листа предложи за предсједника Србије и радо ћу се одазвати сваком позиву да у тој кампањи дам максималан допринос како бисмо овјерили побједу од 25. октобра.
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