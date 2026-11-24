Аутор:АТВ редакција
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Немања Јоксимовић, директор Прве техничке школе у Крагујевцу, огласио се након пуцњаве у тој установи.
"Ученици школе су безбједно напустили зграду. У јутарњим часовима се десила пуцњава, ученик четврог разреда ранио је колегиницу која која је запослена у техничком особљу школе,а колегиница није животно угрожена. Брзом реакцијом МУП-а ученик је ухапшен, а ми ћемо даље пратити ситуацију и потрудити се да брзо нормализујемо наставу у школи", рекао је он.
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Директор ове установе тврди да је повријеђена једна радница школе, а додаје ученик који је пуцао раније није био проблематичан и да се инцидент десио током првог часа.
Подсјетимо, ученик четвртог разреда Прве техничке школе у Крагујевцу ушао је јутрос у школу са пушком, а ученика је савладао полицајац, а сви ђаци су безбједни.
(Курир)
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