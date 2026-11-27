Аутор:АТВ редакција
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Сада имамо прилику да слободу за коју смо се изборили створимо у трајну промену. Влада, судови, морају да заслуже опет поверење народа. залагаћу се за суверену Србију у којој ће сваки грађанин живети достојанствено", поручио је Радомир Саичић, након што је изабран за кандидата за предсједника Србије.
Говорећи о односима са Црном Гором и положају српског народа, Саичић је истакао да би један од задатака нове власти требало да буде јачање јединства и превазилажење подјела.
Србија
Шта је поручила Студентска листа током проглашења кандидата за предсједника
"Уважавамо институте управљања и у Црној Гори, са нашим народом имамо најбоље могуће односе. Не видим ту никакве контрадикторности. Оно што мислим да је обавеза нове власти је да се обједињује српски народ и да се не стварају поделе", рекао је Саичић.
Србија
Званично: Радомир Саичић кандидат за предсједника Србије
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