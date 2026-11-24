Аутор:АТВ редакција
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Двије повређене особе из инцидента који се догодио у Првој техничкој школи у Крагујевцу су у овом тренутку стабилног здравственог стања и за сада није индикована хитна хируршка интервенција, саопштено је из Универзитетског Клиничког центра Крагујевац.
У Амбуланту реанимације Ургентног центра УКЦ Крагујевац, екипе Хитне помоћи транспортовале су двије пацијенткиње са повредама задобијеним на радном мјесту, у Првој техничкој школи у Крагујевцу.
Како се наводи, пацијенткиње су током иницијалног прегледа биле свјесне, оријентисане, стабилних виталних параметара.
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Како је малољетни ученик дошао до пушке којом је пуцао у школи?
"Након комплетне дијагностичке обраде и мултидисциплинарног збрињавања обје пацијенткиње су хоспитализоване у Ургентном центру УКЦ Крагујевац, ради даљег праћења и опсервације. У овом моменту обе су стабилног здравственог стања и за сада, није индикована хитна хируршка интервенција", наводи се у саопштењу.
ПУ у Крагујевцу јутрос око 8 часова пријављено је да је у Првој техничкој школи у Крагујевцу дошло до инцидента у којем су двије особе задобиле повреде, од којих је једна повријеђена највјероватније ватреним оружјем, а друга усљед пуцања стакла.
Полиција је савладала и ухапсила седамнаестогодишњег ученика ове школе, који се сумњичи да је у холу школе употребио малокалибарску пушку, саопштено је из МУП-а.
У саопштењу се истиче да ниједан ученик школе није повријеђен.
Ова школа саопштила је да су сви ученици безбједно напустили објекат и да неће бити наставе у поподневној смјени.
У Министарству просвете је, одмах након што је дошло до пуцњаве формиран Кризни штаб, а тим Министарства просвјете упутио се одмах у школу.
(Телеграф/Танјуг)
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