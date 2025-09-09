Logo
Опасни вирус поново букнуо у Србији, струка препоручује мјере

РТС

09.09.2025

10:08

0
Маска вирус прехлада жена болест
Фото: Polina Tankilevitch/Pexels

Током овог мјесеца дошло је до пораста заражених коронавирусом у Србији, а сви случајеви имају благе манифестације, рекла је директорка Института "Батут" Верица Јовановић. Истакла је да је регистровано стотинак случајева заразе. Скренула је пажњу и на сезону цревних инфекција које изазивају бактерије и вируси и поручила да су потребне опште мјере превенције.

Директорка Института за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут" Верица Јовановић рекла је за РТС да је у Србији дошло до пораста регистрованих случајева заразе коронавирусом.

- Током овог мјесеца је дошло до пораста, али је то још увијек јако мало. Према томе, регистровано је негдје око стотинак позитивних случајева на САРС-ков-2. Када упоредимо тај број регистрованих позитивних случајева на ковид у односу на прошлу годину, долазимо до закључка да је то значајно, значајно мање - рекла је Верица Јовановић.

Додала је да сви случајеви имају благе манифестације, али да посебан опрез увијек мора да буде код особа са проблематичним имунским статусом и код оних са хроничним обољењима.

Грип у новембру

Говорећи о предстојећем периоду, Верица Јовановић је рекла да улазе у припреме сезонског праћења респираторних обољења, као и да се грип очекује у новембру.

- Када је у питању актуелно епидемиолошко стање, ја бих скренула пажњу на сезону цревних инфекција које се код нас јављају. Оне могу бити изазване бактеријама и вирусима. Када су бактерије у питање, најчешћи узрочник су салмонеле које повезујемо са храном која се конзумира и кампилобактер, а када су у питању вируси, ја бих навела норовирусе и ротовирусе који су више заступљени код дјеце, нарочите код дјеце од једне до четири године - рекла је Јовановићева.

Поручила је да су потребне опште мере превенције и хигијена, као и да је веома важно праћење здравственог стања дјеце када се јаве те вирусне инфекције које крену са учесталим столицама, повишеном температуром и да се јаве изабраном љекару, односно педијатру, веома брзо.

virus

