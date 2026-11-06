Оперисан Илија Срдановић

Аутор:АТВ редакција
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Носилац Студентске листе за парламентарним изборима у Србији Илија Срданови оперисао је кољено.
"Операција кољена протекла без компликација. Хвала свима. Ускоро у пуној акцији! Поздрав свима", написао је на инстаграму Срдановић.
Илија Срдановић је скоро изјавио је да ће први корак те листе када формира Владу бити успостављање владавина права и навео да је “још рано спекулисати име новог премијера и имена министара”.
"Први кораци нове Владе Србије биће везани за владавину права и преузимање најважнијих управљачких механизама у извршној власти, које ће да обезбједе једнакост за све. Још је рано спекулисати име новог премијера и имена министара. Тек када добијемо коначне резултате избора можемо да говоримо о томе", навео је Срдановић раније у разговору за Нову о новој Влади Србије.
Када је ријеч о будућем премијеру и министрима, рекао је да за те позиције има више квалитетних кандидата на листи, али да је о томе још рано говорити.
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