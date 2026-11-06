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Оперисан Илија Срдановић

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АТВ редакција
06.11.2026 13:19

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5
Оперисан Илија Срдановић
Фото: Tanjug/Dejan Živančević

Носилац Студентске листе за парламентарним изборима у Србији Илија Срданови оперисао је кољено.

"Операција кољена протекла без компликација. Хвала свима. Ускоро у пуној акцији! Поздрав свима", написао је на инстаграму Срдановић.

Илија Срдановић је скоро изјавио је да ће први корак те листе када формира Владу бити успостављање владавина права и навео да је “још рано спекулисати име новог премијера и имена министара”.

"Први кораци нове Владе Србије биће везани за владавину права и преузимање најважнијих управљачких механизама у извршној власти, које ће да обезбједе једнакост за све. Још је рано спекулисати име новог премијера и имена министара. Тек када добијемо коначне резултате избора можемо да говоримо о томе", навео је Срдановић раније у разговору за Нову о новој Влади Србије.

Када је ријеч о будућем премијеру и министрима, рекао је да за те позиције има више квалитетних кандидата на листи, али да је о томе још рано говорити.

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Тагови :

Илија Срдановић

Операција

Коментари (5)

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