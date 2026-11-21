Аутор:АТВ редакција
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Снимак новоименованог предсједника Народне скупштине и вршиоца дужности предсједника Србије Александра Чупића како пјева у градском аутобусу, снимљен након једног од скупова на Славији, поново се масовно дијели друштвеним мрежама.
Како се види на снимку, Чупић са осмијехом стоји у пуном градском аутобусу и пјева "Хајде граде", пјесму која је постала својеврстан симбол студентског покрета.
"Предсједник скупштине, предсједник државе и командант оружаних снага Србије вози се градским превозом без обезбјеђења… Шта је ово, Данска, питам?", наведено је на друштвеној мрежи X уз поменути снимак.
Коментари испод видеа указују на то да ће Александар Чупић, сада као државни функционер, морати да има обезбјеђење, желио то или не, као и да је снимак настао током повратка са скупа на Славији, прије одржавања парламентарних избора.
Моменат објављивања снимка на друштвеним мрежама и опис који га прати збунили су многе кориснике платформе Икс, који су били забринути због тога што се Александар Чупић, као предсједник Народне скупштине и вршилац дужности предсједника државе, вози аутобусом, пише Телеграф.
Predsednik skupštine, predsednik države i komandant oružanih snaga Srbije vozi se gradskim prevozom bez obezbeđenja...
Sta je ovo, Danska, pitam? ♥️ https://t.co/DjRwPbbUTF— Tristan (@Meksiodpamuka) November 20, 2026
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