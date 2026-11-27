Аутор:АТВ редакција
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Архиепископ новосадски и митрополит бачки Иринеј биће сахрањен данас у крипти Саборног храма Светог великомученика Георгија у Новом Саду, а опијело ће служити патријарх српски Порфирије.
Како је саопштила Епархија бачка, у храму Света Три Јерарха у Новом Саду (Алмашком храму) биће служена света заупокојна Литургија у 9.00 часова, а опијело у 12.00 часова.
Опијело над одром преминулог митрополита Иринеја служиће патријарх Порфирије, уз саслужење отачаствених архијереја и архијереја из сестринских православних цркава.
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Послије чина опијела, тијело митрополита Иринеја биће сахрањено у крипти Саборног храма Светог великомученика Георгија у Новом Саду, додаје се у саопштењу, преноси ГласСрпске.
Архиепископ новосадски и митрополит бачки Иринеј преминуо је у 79. години на одjељењу онкологије, а након тешког оперативног захвата.
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