Аутор:АТВ редакција
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Отац мале Данке Илић, Милош, испричао је на суду како је изгледао сусрет са осумњиченима за убиство његове кћеркице Дејаном Драгијевићем и Срђаном Јанковићем.
"Када сам стигао у Бањско Поље, срео сам бијели ауто, зауставио сам их и питао јесу ли видјели дијете са репићем и у маслинасто-зеленој јакни, рекли су да нису. Помислио сам послије да ли је требало да изађем из аута и провјерим њихов ауто, али ми нешто није дало мира и отишао сам да тражим дијете", рекао је данас у Вишем суду у Неготину отац Данке Илић (2), Милош Илић.
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Подсјетимо, он је на суђењу Дејану Драгијевићу и Срђану Јанковићу, радницима ЈКП "Водовод", окривљеним за убиство дјевојчице из Бора, које се према наводима Вишег јавног тужилаштва у Зајечару догодило 26. марта 2024, свједочио послије своје супруге Иване.
Бранилац окривљеног Срђана Јанковића, адвокат Живадин Богдсновић, указао је да се данашњи исказ Данкиног оца разликује у односу на онај који је дао раније пред тужилаштвом. Претходно је данас у суду Милош Илић испричао да га је супруга 26. марта 2024. позвала око пола два поподне и саопштила му да Данке нема, након чега је он одмах кренуо у Бањско Поље.
"Био сам на терену у Слатини, потресао сам се када ми је жена јавила да нема Данке и са колегом сам дошао у Бањско Поље. На улици сам срео раднике ЈКП Водовод, питао сам из аута да ли су видјели дијете. Овдје окривљени, које сада препознајем, возач је одговорио да нису, а обојица су дјеловали уплашено, збуњујуће, нису дјеловали нормално. Помислио сам послије да ли је требало да изађем из аута и провјерим њихов ауто, али ми нешто није дало мира и отишао сам да тражим дијете. Иза мене је стизала и полиција, ја сам већ био тражио дијете по шуми, полицији сам тек увече рекао да сам срео успут бијели ауто када су ме то и питали, нисам се сјетио раније", испричао је Милош.
На питање браниоца оптуженог Срђана Јанковића, због чега раније није поменуо такво понашање окривљених, одговорио је:
"Јел ја морам да одговорим на то питање?".
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Данкин отац је потом додао да мисли да је то рекао и пред тужилаштвом, иако тај дио не постоји у његовом исказу пред тужилаштвом. На то је тужилац реаговала и упитала свједока да ли је тада имао неке примједбе на записник и да ли је свака ријеч унета као што је он изговорио, с обзиром на то да се исказ разликује у односу на данашњи. Милош је све вријеме тврдио да је исто рекао и раније и одговорио је збуњено да није имао примједбе.
Такође, бранилац Дејана Драгијевића, Вања Живковић, указала је и на то да је Милош раније код тужиоца на саслушању навео да му је супруга сутрадан рекла да је видјела спорни бијели ауто, а сада истиче да му је одмах рекла по доласку у Бањско Поље, због чега су, како је рекла, уочене разлике у исказима.
Милош је, на самом крају суђењу, као и његова супруга, навео да им нико није пријетио, да нису имали непријатеље и да никоме нису дуговали новац, а за Ивану је рекао да је одлична мајка.
На крају суђења, оба родитеља су се придружила кривичном гоњењу оптужених Драгијевића и Јанковића.
Двојица окривљених су, иначе, током њихових исказа сједила у тишини, са рукама скупљеним у крилима, и пажљиво пратила свједочења.
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Подсјетимо, окривљени Дејан Драгијевић и Срђан Јанковић су остали при одбрани да нису починили дјело које им се ставља на терет, а Више јавно тужилаштво у Зајечару их терети за тешко убиство у саизвршилаштву.
Према наводима оптужнице, Драгијевић и Јанковић су 26. марта 2024. године у Бањском Пољу код Бора службеним возилом ударили Данку, потом је унијели у аутомобил и усмртили, а њено тијело одвезли и сакрили. Тијело дјевојчице до данас није пронађено.
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