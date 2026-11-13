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Отац и син пали с мотора, одмах пребачени у болницу

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АТВ редакција
13.11.2026 07:23

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Отац (51) и син (17) задобили су лакше повреде када су пали с мотора, речено је Танјугу у Хитној помоћи.

Њих двојица су проклизали на шинама и пали с мотора, а екипе Хитне помоћи превезле су их у дежурне болнице.

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Несрећа се десила у Карађорђевој улици.

У току ноћи су се догодиле још три саобраћајне несреће у којима је још једна особа са лакшим повредама превезена у болницу, а двије особе су збринуте на лицу мјеста.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Мотор

повријеђени

Хитна помоћ

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