Аутор:АТВ редакција
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Момчило Мандић, отац Владимира Мандића, за којим је Виши суд у Нишу расписао потјерницу, изјавио је у емисији на Адрија ТВ да се његов син налази у Београду, али да је само искључио телефон.
„Због тога новинари и јавност не могу да дођу до њега. У погодном тренутку ће се јавити ако буде требало. Или ће у полицији или у тужилаштву дати исказ о овоме за шта га сада терете, ако не буде још више предмета“, рекао је Мандићев отац.
Како истиче, нико од службених лица никада није позвао Владимира Мандића.
„Није позван ни на разговор нити на било који други начин. А обичај и ред, то ЗКП предвиђа, јесте да се позове Владимир. Ако се не одазове, да онда полиција дође по њега и уручи му позив, па ако се и тада не одазове, тек се онда расписује потрага по наредби тужиоца, односно суда ако се води какав предкривични или кривични поступак.
Госпођа Загорка Доловац, која је експозитура нове власти која се доказује, дала је наредбу да се тај предмет реактивира, пошто Владимир никада није саслушан ни као свједок, ни као грађанин, нити као осумњичени. Тражили су и могу тражити да се саслуша у том предмету. Траже разлог и начин да Владимира затворе“, рекао је он.
Подсјетимо, одлуком Вишег суда у Нишу за Владимиром Мандићем расписана је потјерница, а истовремено му је у одсуству одређен и притвор. Он се терети да је као власник предузећа „Manco Plus“ извршио злоупотребу службеног положаја током реализације ИПА пројекта Бугарска – Србија, вриједног око 275.000 евра, који је финансирала Европска унија.
Из Вишег јавног тужилаштва у Нишу саопштено је да је Посебно одјељење за сузбијање корупције 25. новембра донијело наредбу о покретању истраге против Владе Мандића, „због постојања основане сумње да је извршио кривично дјело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 227. став 3. у вези са ставом 1. Кривичног законика“.
Будући да осумњичени Мандић 24. новембра 2026. године није био доступан органима гоњења, Посебно одјељење за сузбијање корупције нишког Вишег јавног тужилаштва дан касније упутило је приједлог да му се одреди притвор и распише потјерница. Поступајући по том приједлогу, Посебно одјељење за сузбијање корупције Вишег суда у Нишу донијело је рјешење о одређивању притвора за В. М. на основу члана 211. став 1. тачке 1. и 2. Законика о кривичном поступку.
Поред тога, за осумњиченим Владимиром Мандићем издата је и потјерница, додаје се у саопштењу тужилаштва.
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