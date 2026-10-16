Отели Земунца, па његовим телефоном намамили "шкаљарца" у смрт

Аутор:АТВ редакција
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Отмица и убиство Милана Стоковића (26) из Земуна могли би бити повезани са још једном ликвидацијом која је потресла Београд, а према најновијим незваничним информацијама, његов телефон искориштен је за намамљивање припадника "шкаљарског клана" Филипа Ивановића у смртоносну засједу.
Стоковић је отет 14. октобра 2025. године, а само два дана касније Ивановић је убијен испред зграде у Београду на води, гдје се скривао.
Према оперативним сазнањима из истраге, Стоковићева отмица можда није била само засебан злочин, већ дио плана чији је крајњи циљ био Ивановић.
Милан Стоковић је, према незваничним информацијама, био особа од повјерења Филипа Ивановића, црногорског држављанина који је довођен у везу са "шкаљарским кланом".
Ивановић се у то вријеме скривао након бјекства из кућног притвора, а Стоковић му је наводно доносио храну и гардеробу у станове у којима је боравио.
Истражитељи провјеравају сумње да су организатори Ивановићевог убиства знали за њихов однос и одлучили да га искористе.
Како пише Телеграф, позивајући се на информације из истраге, припадници криминалне групе су након Стоковићеве отмице наводно преузели контролу над његовим шифрованим телефоном.
Представљајући се као Стоковић, ступили су у контакт са Ивановићем и договорили доставу кофера с одјећом.
Пошто је порука стигла од човјека којем је вјеровао, Ивановић, према овој верзији догађаја, није посумњао да му се спрема засједа.
Ивановић је 16. октобра 2025. године изашао испред зграде у Београду на води како би преузео кофере.
Међутим, умјесто уобичајене доставе, дочекао га је нападач.
Према информацијама које су објавили српски медији, Ивановић је преузео два кофера и кренуо према улазу када је нападач запуцао у њега с леђа.
Ивановић је убијен, а околности злочина од почетка су указивале на могућност да је намамљен из скровишта.
Због његовог убиства раније су ухапшени Марко П. (18) и Ђорђе З. (21), против којих је Више јавно тужилаштво у Београду подигло оптужницу.
Сада се провјерава да ли је Стоковићева отмица била кључни корак у припреми те ликвидације.
Док је Ивановићево убиство изазвало велику пажњу јавности, судбина Милана Стоковића дуго је била непозната.
Према досадашњим информацијама из истраге, Стоковић је након отмице одведен у вилу под Авалом, гдје је, како се сумња, мучен и убијен.
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Његови посмртни остаци касније су пронађени на подручју Пожаревца, а истражитељи су утврдили да су починиоци покушали да униште трагове злочина.
У јавности су претходних дана објављени и детаљи о просторијама за мучење, као и о предметима и хемикалијама за које се сумња да су кориштени за прикривање убиства.
Јавно тужилаштво за организовани криминал Србије покренуло је истрагу против 12 особа осумњичених за организовање и извршење отмице и убиства Милана Стоковића, као и убиства Живка Бакића у јануару 2026. године.
Седморица осумњичених ухапшена су 14. октобра, на годишњицу Стоковићеве отмице.
Према саопштењу тужилаштва, седморица саслушаних осумњичених бранила су се ћутањем, док је још један осумњичени, који се већ налазио у притвору, признао извршење кривичних дјела и учествовао у препознавању осталих осумњичених.
Ипак, наводна употреба Стоковићевог телефона за намамљивање Филипа Ивановића засад није потврђена у званичном саопштењу тужилаштва.
Управо та могућа веза између отмице једног мушкарца и убиства другог сада отвара питање да ли је иза два злочина стајао заједнички план.
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