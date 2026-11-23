Аутор:АТВ редакција
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Национална авио-компанија Ер Србија саопштила је да је због најављеног штрајка на аеродрому у Бриселу, који ће утицати на редовно одвијање ваздушног саобраћаја и пружање аеродромских услуга, отказан лет планиран за данас између Београда и Брисела.
Одлука је донијета на основу званичних оперативних информација и важећих аеронаутичких обавјештења, како би се путницима омогућило правовремено планирање путовања и смањио утицај околности које нису под контролом авио-компаније, наведено је у саопштењу.
Сви путници са резервацијама на лету планираном за сутра биће благовремено обавјештени мејлом, односно путем контакт података доступних у резервационом систему, о расположивим алтернативним летовима и другим опцијама за наставак путовања.
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Из Ер Србије истичу да предузимају све расположиве мере како би утицај штрајка на путнике и редовно одвијање саобраћаја био сведен на најмању могућу мјеру.
За додатне информације путници се могу обратити Контакт центру националне авио-компаније на број +381 11 311 21 23, путем бесплатног броја 0800 111 528 за позиве из Србије, као и путем интернет странице аирсербиа.com или у пословницама компаније, пише Танјуг.
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