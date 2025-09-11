Logo
Large banner

Отворена провокација: Графити ''УЧК'' исписани у српском селу

11.09.2025

09:49

Коментари:

0
Отворена провокација: Графити ''УЧК'' исписани у српском селу
Фото: Танјуг/АП

Графити "УЧК" исписани су у селу Станишор у општини Ново Брдо, које је насељено Србима, што је отворена провокација и пријетња српском становништву у овом дијелу КиМ, саопштила је Канцеларија Владе Србије за Космет.

Из Канцеларије истичу да је исписивање графита ове садржине годинама један од омиљених начина застрашивања српског становништва за којим посежу албански екстремисти и да представља јасну поруку мржње и непријатељства.

- Као што је то, нажалост, уобичајено на Косову и Метохији у време повишене политичке напетости и у предизборном периоду, екстремисти интензивирају своје активности и злодела, и инцидент у Станишору наговештава да ни овај пут неће бити другачије - наводи се у саопштењу.

пуцнјава сарајево полиција фбих

БиХ

Полиција нема чиме тестирати возаче на дрогу, ови што имају стање је катастрофално

Канцеларија за КиМ позвала је Србе да не насједају на провокације, а међународне представнике да јасно и недвосмислено осуде настојања појединих политичких актера у Приштини да предизборни програм граде на мржњи према Србима.

Подијели:

Тагови:

grafiti

Србија

provokacija

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner