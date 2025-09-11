Отворена провокација: Графити ''УЧК'' исписани у српском селу

11.09.2025
Графити "УЧК" исписани су у селу Станишор у општини Ново Брдо, које је насељено Србима, што је отворена провокација и пријетња српском становништву у овом дијелу КиМ, саопштила је Канцеларија Владе Србије за Космет.
Из Канцеларије истичу да је исписивање графита ове садржине годинама један од омиљених начина застрашивања српског становништва за којим посежу албански екстремисти и да представља јасну поруку мржње и непријатељства.
- Као што је то, нажалост, уобичајено на Косову и Метохији у време повишене политичке напетости и у предизборном периоду, екстремисти интензивирају своје активности и злодела, и инцидент у Станишору наговештава да ни овај пут неће бити другачије - наводи се у саопштењу.
Канцеларија за КиМ позвала је Србе да не насједају на провокације, а међународне представнике да јасно и недвосмислено осуде настојања појединих политичких актера у Приштини да предизборни програм граде на мржњи према Србима.
