Аутор:АТВ редакција
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Крајњи рок за расписивање предсједничких избора у Србији је петак, 27. новембар, у складу са законским роком, јер је бивши предсједник Србије Александар Вучић поднио оставку на функцију предсједника Републике 27. септембра, а закон налаже да од тог тренутка може да прође највише три мјесеца, након чега морају да буду расписани предсједнички избори.
Члан Републичке изборне комисије (РИК) Миљкан Карличић говорио је у разговору за „К1“ о предстојећим предсједничким изборима, који морају да буду одржани до 27. децембра ове године, а Александар Чупић, предсједник Народне скупштине, највјероватније ће их расписати сутра током дана.
„Рок је 30 дана прије истека рока од 90 дана од престанка мандата предсједника Републике. Предсједник Републике дужан је да распише изборе за предсједника Републике и објави датум њиховог одржавања.
Посљедњи рок је 27. децембар. То може да уради и прије тога, па и данас“, изјавио је он гостујући на поменутој телевизији у понедјељак, 23. новембра.
Потом је говорио о изборној процедури и условима за кандидатуру. Прецизирао је да постоји јасно дефинисан рок за пријаву предсједничких кандидата.
„Двадесет дана прије рока за одржавање избора посљедњи је рок за пријаву кандидата за предсједника Републике. Кандидатуре могу поднијети регистроване политичке организације, коалиције политичких странака и удружења грађана, уз услов да претходно прикупе 10.000 овјерених подршки.
Шеф државе дјелује у пуном уставном капацитету, изузев неколико овлашћења. Нема право да указом одбије проглашење закона, нема тај такозвани суспензивни вето“, додао је он.
Потом је говорио о предсједничким изборима у случају да нико не освоји већину гласова у првом кругу. У том случају ишло би се у други круг гласања.
„У случају да се деси да ниједан од кандидата не освоји натполовичну већину, 50 одсто плус један глас од укупног броја бирача који су изашли на изборе, онда ће два кандидата са највише освојених гласова ићи у други круг. Препоручљиво је да изађе више од половине бирача, али то не можемо прописати законом“, појаснио је Карличић.
„Студентска листа“ се засад није изјаснила о свом кандидату, али су најавили да ће га открити након расписивања предсједничких избора. С друге стране, Александар Вучић, шеф посланичке групе „Србија побјеђује“, наводи да Српска напредна странка највјероватније неће учествовати на тим изборима, али то није званична одлука, па треба сачекати да СНС дефинитивно донесе одлуку.
Социјалистичка партија Србије (СПС) није помињала могућност учешћа на предсједничким изборима. На недавно одржаним ванредним парламентарним изборима нису прешли цензус, тако да остаје велико питање каква ће бити званична одлука СПС-а у вези са предсједничким изборима.
Кандидатуру су најавили Бранимир Несторовић, лидер покрета „Ми – Снага народа“, Богољуб Карић, Бранко Павловић и Александар Вулин. У овај круг кандидата улази и неко са „Студентске листе“, а досад се у јавности највише спекулисало да би њихов кандидат могао да буде Радомир Саичић.
(Мондо)
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