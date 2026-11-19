Аутор:АТВ редакција
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Александар Чупић, који је посљедњих дана у центру пажње јавности због политичког ангажмана, а од четвртка и нови предсједник Скупштине Србије, годинама је са супругом Аном градио сасвим другачију причу – породични живот у природи, органску производњу и посао који је настао из жеље да њихово петоро дјеце одраста уз здраву храну и далеко од градске гужве.
Њихова прича почела је много прије него што је Чупић постао познат широј јавности. Ана, по професији љекарка, и Александар, доцент на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, одлучили су још 2011. године да Београд замјене животом под Космајем.
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Умјесто градске свакодневице, одабрали су кућу, велико имање, земљу и посао који ће временом постати много више од хобија.
Ана и Александар, обоје поријеклом из Прокупља, донијели су 2011. године одлуку да се са породицом преселе у Сопот. Купили су кућу са 2,6 хектара земљишта, а како су се њихове идеје и планови развијали, проширили су имање на приближно 3,7 хектара. Пољопривредно газдинство регистровали су 2012. године.
Њихова првобитна идеја није била да покрену велики посао, већ да за своју породицу обезбиједе квалитетне намирнице, узгајане на начин који не подразумијева употребу синтетичких пестицида и минералних ђубрива. Међутим, оно што је почело као потреба породице временом је прерасло у озбиљан пољопривредни подухват.
Управо из такве идеје настало је Еко домаћинство др Чупић, које су супружници развијали под Космајем, посвећујући се органској производњи и очувању природе.
До 2021. године њихово газдинство имало је пет пластеника укупне површине око 26 ари. У њима су узгајали различите врсте поврћа – парадајз, паприку, краставце, тиквице, спанаћ, купус и бројне друге културе.
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За Ану и Александра производња није се сводила само на то да нешто посију и уберу. Велику пажњу посвећивали су земљи, њеном очувању, правилном плодореду, као и производњи сопственог семена и расада, преноси портал "Она".
Такав приступ захтјева много рада, знања, стрпљења и планирања, посебно када је ријеч о органској пољопривреди, у којој произвођачи не могу да се ослањају на уобичајене хемијске препарате.
Ана је била носилац сертификованог органског газдинства и првенствено се бавила здрављем биљака и самом производњом, док је Александар преузимао одговорност за пласман производа и комуникацију са купцима.
Њихов породични посао није се завршавао на продаји свјежег воћа и поврћа. Када би имали вишкове у производњи, супружници су их прерађивали у зимницу, користећи традиционалне рецепте. На тај начин труд уложен у производњу није се завршавао са сезоном, а на њиховом имању ништа није морало да пропадне.
Производе су пласирали под брендом "др оргАна", а купци су до њих могли да дођу преко продавница органске хране у Београду, али и директном доставом.
Осим што су производили храну, Ана и Александар били су посвећени и преношењу знања. Учествовали су у обукама намијењеним људима заинтересованим за органску пољопривреду, а били су и међу оснивачима органске задруге која је повезивала произвођаче са купцима.
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Њихово имање тако је постало мјесто на којем се није развијала само производња, већ и идеја о другачијем односу према храни, земљи и начину живота.
У разговору за портал "Плодна земља", објављеном у јуну 2021. године, супружници су говорили да је управо жеља да њихово петоро дјеце одраста у природнијем окружењу била један од кључних разлога због којих су се одлучили на овакав живот.
Умјесто да квалитетну храну купују, жељели су да је сами производе и да деца одрастају уз природу, упознају процес настанка намирница и науче колико је рада потребно да би нешто завршило на породичном столу.
У њиховој причи органска производња није била само пословна одлука, већ начин живота. Велико имање, пластеници, башта, рад са земљом и породична свакодневица постали су дио живота који су свјесно изабрали, далеко од ритма великог града.
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Занимљиво је и да је Александар прије пет година изгледао потпуно другачије него данас. Чупић, којег јавност сада препознаје по дугој бради, у тада објављеним фотографијама имао је знатно другачији изглед, што је још један детаљ из његове биографије који је многима могао да промакне.
Њихова прича показује и једну мање познату страну човјека који је данас у фокусу политичких догађаја – ону која се годинама одвијала на породичном имању, међу пластеницима, поврћем и пословима који немају много везе са скупштинским салама.
Од породичне идеје да сами узгајају храну, Ана и Александар Чупић изградили су органско газдинство које је постало њихов заједнички посао, али и начин живота који су одабрали за себе и својих петоро дјеце.
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