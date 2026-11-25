Посланици Народне скупштине Србије изгласали су системе делегација Скупштине у међународним парламентарним институцијама
У Делегацију у Парламентарној скупштини Савјета Европе (ПС СЕ) изабрани су народни посланици:
- Јован Вујичић, члан, шеф Делегације,
- Марија Цунић, замјеник члана Делегације,
- Катарина Шћепановић, члан Делегације,
- Марио Рељановић, замјеник члана Делегације,
- Владан Јовановић, члан Делегације,
- Мирза Рамусовић, замјеник члана Делегације,
- Милена Петровић, члан Делегације,
- Далиборка Пурић, замјеник члана Делегације,
- Биљана Пантић Пиља, члан Делегације,
- Арно Гујон, замјеник члана Делегације,
- Ана Брнабић, члан Делегације,
- Стефан Кркобабић, замјеник члана Делегације,
- Александар Мирковић, члан Делегације,
- Вукашин Вучићевић, замјеник члана Делегације.
У Делегацију у Интерпарламентарној унији изабрани су народни посланици:
- Александар Чупић, члан, шеф Делегације,
- Петар Митов, члан Делегације,
- Данијела Стошић Панић, члан Делегације,
- Славица Филиповић, члан Делегације,
- Александра Штимац, члан Делегације,
- Наташа Јовановић, члан Делегације,
- Дина Вучинић, члан Делегације,
- Павле Стаматовић, члан Делегације,
- Милош Павловић, члан Делегације.
У Делегацију у Парламентарној скупштини ОЕБС изабрани су народни посланици:
- Јелка Аксентијевић, члан, шеф Делегације,
- Гордана Стефановић, замјеник члана Делегације,
- Александра Илић, члан Делегације,
- Сања Фриц, замјеник члана Делегације,
- Арно Гујон, члан Делегације,
- Данијела Николић, замјеник члана Делегације,
- Ана Брнабић, члан Делегације,
- Лука Лалошевић, замјеник члана Делегације.
У Делегацију у Парламентарној скупштини Црноморске економске сарадње изабрани су народни посланици:
- Дејан Јакшић, члан, шеф Делегације,
- Драган Стојић, члан Делегације,
- Адем Маврић, члан Делегације,
- Милош Тодоровић, члан Делегације,
- Јасмина Обрадовић, члан Делегације,
- Здравко Младеновић, члан Делегације.
У Делегацију у Парламентарној скупштини Медитерана изабрани су народни посланици:
- Јелена Петровић, члан, шеф Делегације,
- Никола Микић, замјеник члана Делегације,
- Иван Ћирић, члан Делегације,
- Марија Лесјак, замјеник члана Делегације,
- Сања Белић, члан Делегације,
- Славица Филиповић, замјеник члана Делегације,
- Оља Петровић, члан Делегације,
- Урош Радуловић, замјеник члана Делегације,
- Мирослав Петрашиновић, члан Делегације,
- Нина Кубуровић, замјеник члана Делегације.
У Делегацију у Парламентарној димензији Централноевропске иницијативе изабрани су народни посланици:
- Урош Микић, члан, шеф Делегације,
- Андреа Беседеш Нађ, замјеник члана Делегације,
- Милица Јовановић, члан Делегације,
- Милица Васиљевић Благојевић, замјеник члана Делегације,
- Милан Здравковић, члан Делегације,
- Татјана Грујић, замјеник члана Делегације,
- Марина Рагуш, члан Делегације,
- Љиљана Живковић, замјеник члана Делегације,
- Горан Ракић, члан Делегације,
- Кристина Васиљковић, замјеник члана Делегације;
У Делегацију у Парламентарној скупштини Процеса сарадње у Југоисточној Европи изабрани су народни посланици:
- Александар Чупић, члан, шеф Делегације,
- Југослав Ристић, замјеник члана Делегације,
- Сузана Роган, члан Делегације,
- Катарина Шћепановић, замјеник члана Делегације,
- Бранислав Јосифовић, члан Делегације,
- Верица Јовановић, замјеник члана Делегације,
- Ахмедин Шкријељ, члан Делегације,
- Висар Мехмети, замјеник члана Делегације;
- У Делегацију у Интерпарламентарној скупштини православља изабрани су нараодни посланици:
- Растко Јовић, члан, шеф Делегације,
- Саша Боројевић, члан Делегације;
У Делегацију у Парламентарној скупштини НАТО изабрани су народни посланици:
- Александер Бауцал, члан, шеф Делегације,
- Жељко Хубач, замјеник члана Делегације,
- Микица Сибиновић, члан Делегације,
- Митар Крстић, замјеник члана Делегације,
- Милан Радин, члан Делегације,
- Наташа Јовановић, замјеник члана Делегације;
У Делегацију у Парламентарној скупштини Организације договора о колективној безбједности изабрани су народни посланици:
- Александра Илић, члан, шеф Делегације,
- Анђелка Булатовић, члан Делегације,
- Милана Писарић, члан Делегације,
- Александар Шешељ, члан Делегације,
- Самир Тандир, члан Делегације.
У Делегацију у Парламентарној скупштини Франкофоније изабрани су народни посланици:
- Радомир Саичић, члан, шеф Делегације,
- Урош Микић, члан Делегације,
- Алекса Грубешић, члан Делегације.
- У Делегацију у Интерпарламентарној скупштини АСЕАН изабрани су народни посланици:
- Милица Васиљевић Благојевић, члан, шеф Делегације,
- Марко Младеновић, члан Делегације.
У састав делегације Народне скупштине у Парламентарном форуму Република Србија – Република Српска бирају се народни посланици:
- Зорица Стојановић, предсједник,
- Станко Фуштар, замјеник предсједника,
- Зоран Ђајић, члан,
- Растко Јовић, члан,
- Игор Цегледи, члан,
- Александар Милојковић, члан,
- Душан Марић, члан,
- Милимир Вујадиновић, члан,
- Угљеша Мрдић, члан,
- Јасмина Обрадовић, члан,
- Александар Шешељ, члан.
У састав Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање, из реда народних посланика Народне скупштине Републике Србије, бирају се народни посланици:
- Марија Лесјак, за предсједавајућег,
- Сања Савчић, за замјеника члана,
- Александер Бауцал, за замјеника председавајућег,
- Ирена Љубомировић, за замјеника члана,
- Јован Вујичић, за члана,
- Катарина Шнепановић, за замјеника члана,
- Оливер Тошковић, за члана,
- Милана Писарић, за замјеника члана,
- Александар Н. Нешковић, за члана,
- Илија Срдановић, за замјеника члана,
- Данијела Стошић Панић, за члана,
- Марија Ћунић, за замјеника члана,
- Владан Јовановић, за члана,
- Славица Филиповић, за замјеника члана,
- Ана Трифуновић, за члана,
- Сања Белић, за замјеника члана,
- Милимир Вујадиновић, за члана,
- Биљана Пантић Пиља, за замјеника члана,
- Маријан Ристичевић, за члана,
- Самир Тандир, за замјеника члана,
- Ана Брнабић, за члана,
- Ђорђо Ђорђић, за замјеника члана,
- Милан Радин, за члана,
- Стефан Кркобабић, за замјеника члана,
- Александар Марковић, за члана,
- Дина Вучинић, за замјеника члана,
- Марина Рагуш, за члана,
- Наташа Јовановић, за замјеника члана,
- Усаме Зукорлић, члан,
- Марио Рељановић, замјеник члана.
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