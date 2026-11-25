Аутор:АТВ редакција
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Осим најављеног захлађења, новембар 2026. године већ је ушао у историју Београда по количини падавина.
У Београду је од почетка мјесеца пало око 160 милиметара кише, готово три пута више од просјека, чиме је оборен рекорд из 1921. године, стар чак 105 година.
Иако је на сјеверу Србије дошло до разведравања, јужни и југоисточни крајеви и даље су под облацима, а на планинама се очекују нове сњежне падавине.
Дневне температуре неће се битније мијењати до краја седмице, а максималне вриједности кретаће се између 4 и 7 степени. Ипак, средином седмице могућ је краткотрајан пораст температуре због прилива нешто топлијег ваздуха и повећања облачности, каже метеоролог Недељко Тодоровић.
"Са друге стране, дневне температуре неће се битније мијењати, па ће максималне вриједности до краја седмице износити између 4 и 7 степени. Могуће је да у сриједу, након јутарњег мраза, дневна температура порасте за два до три степена, прије свега због прилива нешто топлијег ваздуха и облачности", рекао је он.
Већ у ноћи између сриједе и четвртка, са 25. на 26. новембар, стиже ново наоблачење са кишом. Тиме ће се додатно повећати количина падавина, која је већ сада знатно изнад вишегодишњег просјека.
"У ноћи између сриједе и четвртка, са 25. на 26. новембар, услиједиће наоблачење које ће донијети кишу, слично као што је било ноћас и јутрос. Тиме ће се укупна количина падавина у свим мјестима у Србији повећати на натпросјечне мјесечне вриједности. Примјера ради, у Београду је од почетка новембра до сада већ пала троструко већа количина кише од просјека“, каже Тодоровић, преноси "Курир".
Подаци за српску пријестоницу показују колико је овај новембар неуобичајен. Умјесто просјечних 55 милиметара, до сада је пало око 160 милиметара кише.
"Просјечна вриједност је око 55 милиметара, а до сада је пало око 160, чиме постављамо нови рекорд за максималну мјесечну количину падавина у новембру. Било је и раније сличних вриједности, пре свега у Београду, док у другим мјестима вјероватно има одступања. Претходни рекорд забиљежен је још 1921. године и износио је нешто више од 150 милиметара кише, тако да се овај новембар показао као изузетно кишовит мјесец", рекао је он.
Обилне новембарске падавине долазе након вишемјесечног периода суше, а нестабилно вријеме наставиће се и током предстојећег викенда.
"Послије вишемјесечне суше, током које је природа ускратила падавине, сада се тај мањак надокнађује. Уз то, и у суботу нас очекују облачност и слабе падавине - снијег на планинама, а киша у нижим предјелима. У ноћи између суботе и недјеље, са 28. на 29. новембар, понегдје је могућа и краткотрајна појава слабог снијега у нижим крајевима", каже метеоролог.
Ипак, упркос ниским температурама, у градовима се до краја седмице не очекују учестали јутарњи мразеви. Разлог је облачност, која спречава интензивније хлађење ваздуха током ноћи.
"Основни услов за појаву мраза јесте да ли током ноћи и јутра има облака или је ведро. Према тренутним прогнозама, до краја седмице преовлађиваће облачно вријеме, па је мала вјероватноћа да у јутарњим сатима уопште буде мраза у нижим предјелима. Може се јавити тек понегдје, на надморској висини изнад 400 до 500 метара, као локални ефекат. С друге стране, у планинским предјелима изнад 1.000 метара мраза ће бити сваког јутра упркос облачности, због чега ће тамо и падати снијег", објашњава метеоролог.
Иако ће наредни дани донијети прве озбиљније јутарње минусе, право зимско вријеме у нижим предјелима не очекује се прије почетка децембра. Према прогнози Недељка Тодоровића, почетак наредног мјесеца могао би да донесе још хладних јутара, али би потом услиједио блажи пораст температуре.
"У нижим предјелима за сада нема озбиљне хладноће. За праву зиму мораћемо да сачекамо почетак децембра да бисмо видјели како ће се ситуација даље развијати. Највјероватније ће и првих дана децембра преовлађивати хладније вријеме, када би поново могло бити мразева. Међутим, након тих првих неколико дана очекује се благи пораст температуре пред сљедећу промјену и ново наоблачење, које ће донијети прво кишу, а потом и снијег", рекао је Тодоровић.
Снажан вјетар који је прошле недјеље ломио гране, обарао дрвеће и оштећивао кровове забринуо је грађане, али према тренутним прогнозама нема најава да би се слична ситуација ускоро могла поновити.
"За сада нема наговјештаја за тако нешто. То је трајало само једно вече, чини ми се прошлог четвртка, када је у појединим мјестима било јаког и олујног вјетра, али не свуда истим интензитетом. Заправо, радило се о краткотрајним ударима вјетра који нису били разлог за већу бригу, иако су понегдје причинили мању штету - ломили гране, обарали дрвеће или оштетили неки слабији кров. Ипак, у наредном периоду нема назнака да би могло доћи до сличне појаве", каже Тодоровић.
Тодоровић објашњава да су прошлонедјељни удари били посљедица судара топлих и хладних ваздушних маса, док би током зиме значајнију улогу могла да има кошава.
"Током зиме биће још прилика за вјетар, поготово ако се створе услови за кошаву, која је у овом периоду много значајнији вјетар. Оно што смо имали прошлог четвртка био је локални вјетар везан за грмљавинске облаке и пролазак фронта - усљед судара топлог и надолазећег хладног ваздуха локално је долазило до јаких и олујних удара. У том смислу стање је сасвим редовно, иако се грмљавина прилично ријетко јавља у новембру", објаснио је метеоролог.
Према вишегодишњој статистици, Београд је управо стигао до периода када се најчешће биљеже прве сњежне падавине. Тодоровић истиче да се први снијег, када је ријеч о самим пахуљама, а не о формирању сњежног покривача, обично јавља средином или крајем новембра, односно током децембра.
"Желио бих да напоменем и податак везан за појаву првог снијега, притом мислим на саме сњежне падавине, не на формирање сњежног покривача који се задржава на тлу. Оне се обично јављају средином или крајем новембра, или у децембру, а када се израчуна вишегодишњи просјек, средњи датум појаве првих сњежних падавина у Београду је 24. новембар. Дакле, календарски смо већ ту негдје и ускоро бисмо могли да очекујемо тај први снијег, иако је претходних година било одступања, па се дешавало да први пут падне тек у јануару или фебруару", каже Тодоровић.
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