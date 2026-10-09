Пали лажни љекари: Варали људе и отели хиљаде евра

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Пироту је у сарадњи са Основним јавним тужилаштвом у том граду ухапсила А. А. (27), држављанина Сјеверне Македоније, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело превара.
Такође, у сарадњи са крушевачком полицијом и Основним јавним тужилаштвом у Трстенику, ухапшен је В. М. (67), држављанин Хрватске, осумњичен за исто кривично дјело, саопштено је из Полицијске управе у Пироту.
А. А. и В. М. се сумњиче да су телефоном позвали двоје грађана, лажно им се представили као љекари и рекли да су чланови њихових породица тешко повријеђени и да им је хитно потребан новац за операцију.
Потом су, како се сумња, од њих узели укупно 9.200 евра и 40.000 динара.
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Осумњичени су, након задржавања, приведени основним јавним тужиоцима у Пироту и Трстенику, а након саслушања судије за претходни поступак у основним судовима у овим градовима одредили су им притвор до 30 дана.
Пошто је, у претходних неколико дана, Полицијској управи у Пироту пријављено више покушаја превара, апелујемо на грађане, а посебно на старије, да уколико их непозната особа позове и на овај начин им затражи новац, одмах прекину разговор, позову члана породице и о томе обавијесте полицију на број телефона 192, преноси Телеграф.рс.
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