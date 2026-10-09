Logo

Пали лажни љекари: Варали људе и отели хиљаде евра

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
09.10.2026 15:23

Коментари:

0
Доктор је највиши академски степен. Добија се преко независних истраживања и не захтијева структурисан ток рада било које врсте.
Фото: pexels/Tessy Agbonome

Полиција у Пироту је у сарадњи са Основним јавним тужилаштвом у том граду ухапсила А. А. (27), држављанина Сјеверне Македоније, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело превара.

Такође, у сарадњи са крушевачком полицијом и Основним јавним тужилаштвом у Трстенику, ухапшен је В. М. (67), држављанин Хрватске, осумњичен за исто кривично дјело, саопштено је из Полицијске управе у Пироту.

А. А. и В. М. се сумњиче да су телефоном позвали двоје грађана, лажно им се представили као љекари и рекли да су чланови њихових породица тешко повријеђени и да им је хитно потребан новац за операцију.

Потом су, како се сумња, од њих узели укупно 9.200 евра и 40.000 динара.

Цртеж Едина Џеке како се моли

Фудбал

Мали Урош из Бањалуке се огласио о Џекиној поруци

Осумњичени су, након задржавања, приведени основним јавним тужиоцима у Пироту и Трстенику, а након саслушања судије за претходни поступак у основним судовима у овим градовима одредили су им притвор до 30 дана.

Пошто је, у претходних неколико дана, Полицијској управи у Пироту пријављено више покушаја превара, апелујемо на грађане, а посебно на старије, да уколико их непозната особа позове и на овај начин им затражи новац, одмах прекину разговор, позову члана породице и о томе обавијесте полицију на број телефона 192, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хапшење

превара

Пирот

Лажни љекари интернет

Коментари (0)

Више из рубрике

Ванредно у школама широм Србије, сви ученици евакуисани

Србија

Ванредно у школама широм Србије, сви ученици евакуисани

6 ч

0
Полиција Србија

Србија

Дјечак пуцао себи у врат пред друговима: Познато његово стање, отац саслушан

7 ч

0
Дрва за огријев

Србија

Гас, дрва или струја: Које гријање је ове зиме најисплативије

8 ч

0
Драма у Прагу: Запалио се аутобус који је превозио српске гимназијалце

Србија

Драма у Прагу: Запалио се аутобус који је превозио српске гимназијалце

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

06

У паду цијене нафте на свјетском тржишту

18

58

Централне вијести, 09.10.2026.

18

52

Саобраћај потпуно обустављен: Огласила се полиција о тешкој несрећи код Бањалуке

18

41

Жена пјешак задобила тешке повреде: Ударио је аутомобил на улици

18

37

Возила смрскана: Обустављен саобраћај због тешке несреће код Бањалуке

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима