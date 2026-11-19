Аутор:АТВ редакција
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Његова Светост Патријарх српски г. Порфирије је упутио 19. новембра 2026. године г. Александру Чупићу искрене честитке и молитвене жеље поводом избора на дужност и службу председника Народне скупштине Републике Србије.
У честитки се истиче да Народна скупштина, као највише представничко тело и носилац уставотворне и законодавне власти у Републици Србији, представља глас грађана Србије, односно, место на којем се размењују различита мишљења, ставови и доносе одлуке важне за садашњост и будућност наше земље.
– Управо зато Ваша служба, поред части, подразумева особиту одговорност да њено функционисање буде Богу угодно, да омогућује истински дијалог, како би све било на изграђивање добра (уп. 1 Кор 14, 26) како духовног, тако и материјалног за сваког човека и читаву заједницу – наводи се у честитки новоизабраном председнику Народне скупштине.
– Уз најбоље жеље за успех у обављању високе државне функције која Вам је поверена, молимо се Господу да Вам подари снагу како бисте разборито и мудро, доприносећи миру, правди и поверењу, преузету дужност обављали на добробит Републике Србије и свих њених грађана – истакао је Његова Светост Патријарх српски г. Порфирије у честитки новоизабраном председнику Народне скупштине Републике Србије.
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