Пензионисан Милан Мојсиловић, начелник Генералштаба Војске Србије

Аутор:АТВ редакција
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Генерал Милан Мојсиловић, начелник Генералштаба Војске Србије, пензионисан је на сопствени захтјев у 60. години и након 42 године стажа.
Указом вршиоца дужности предсједника Републике, на основу члана 110 Закона о Војсци Србије, данас је престала професионална војна служба, по сили закона с правом на пензију, генералу Милану Мојсиловићу, досадашњем начелнику Генералштаба Војске Србије.
Генерал Мојсиловић је пензионисан на сопствени захтјев, у 60. години живота и са више од 42 године пензијског стажа.
Законом је дефинисано да официру у чину генерала служба у Војсци Србије престаје када наврши 40 година пензијског стажа и 58 година живота, с тим да се професионална војна служба може продужити до двије године, што је у случају генерала Мојсиловића и учињено одлуком предсједника Републике у јулу 2025. године.
До постављења новог начелника Генералштаба ову дужност обављаће командант Ратног ваздухопловства и ПВО генерал-потпуковник Тиосав Јанковић, који је указом вршиоца дужности предсједника Републике одређен за заступника начелника Генералштаба Војске Србије.
Генерал Милан Мојсиловић је своју богату војничку каријеру започео 1986. године као војник на служењу војног рока у Школи резервних официра оклопно-механизованих јединица Југословенске народне армије.
Завршио је Војну академију, Командно-штабну школу и Школу националне одбране. У служби је напредовао од најнижег војничког до највишег официрског чина. Обављао је, између осталог, дужности команданта оклопне бригаде, замјеника команданта Здружене оперативне команде у Генералштабу и команданта Копнене војске. Службовао је у Бањалуци, Вршцу, Крушевцу, Панчеву, Београду, Врању, Прокупљу, Крагујевцу и Нишу.
Истичући да му је била изузетна част да Отаџбини служи као војник, официр и први човјек Војске Србије, генерал Мојсиловић је свим официрима, подофицирима, војницима и цивилним лицима на служби у Војсци Србије упутио ријечи захвалности на пожртвованости у служењу Србији и савјесном и стручном вршењу дужности, истичући да је поносан на њих и резултате које су заједно остварили. Указао је да припаднике Војске Србије красе вјерност Отаџбини, посвећеност професији, одговорност и стручност и изразио наду да ће са његовим насљедником на челу наша војска наставити да јача у свим сегментима.
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