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Питали их да ли су гејеви, па их претукли: Позвана полиција

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05.09.2026 13:52

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Двојица мушкараца нападнута су синоћ у самом центру Београда када је групица од, како се сумња, четворице мушкараца изашла из аутомобила и упитала их "Да ли сте ви педери?", потврђено је незванично за "Блиц".

Према информацијама које посједују, они су нападнути током шетње када је изненада испред њих стао аутомобил марке "мерцедес" из којег су изашла четворица мушкараца.

"Они су их питали "Да ли сте ви педери?", а онда су насрнули на њих, претукли их и потом се вратили у возило и отишли даље", каже извор "Блица".

Претучени мушкарци одмах су позвали полицију, а констатовано је да немају видљиве повреде, због чега су упућени да се јаве у дежурну здравствену установу и доставе полицији повредну листу.

Полиција ради на идентификацији осумњичених.

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