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Пилот борбеног авиона Миг-29 Војске Србије Горан Булајић (53), који је погинуо данас у паду летјелице на њиву између Нове и Старе Пазове, како наводе медији, спасио је многе људе из поплављеног Обреновца 2014. године.
Како пише Телеграф, када је чуо да је Обреновац под водом, јавио се команди и сам кренуо у тај град. Својим чамцем и са својим друговима, зашао је у мјеста гдје многи нису могли. У мраку и непознатом граду - једини водич су му, док је телефон радио, биле СМС поруке.
Из воде је, како се даље наводи, више од 20 сати, извлачио Обреновчане.
"Тамо кад смо дошли било је много страшније него што смо очекивали. Два метра - дубина воде. Возите чамац улицама, оријентишете се по бандерама, води вас џи-пи-ес као колима што идете, у мјесту које не познајете", говорио је мајор Горан Булајић, пилот 204. ваздухопловне бригаде за РТС 2014. године.
Мирослав, Славица, Ђорђе, Ксенија и Наталија из Улице кнеза Михаила у Обреновцу само су неки од оних који су спасени захваљујући СМС порукама које су послали на телефон Горана Булајића.
"Јесте натеже и најгоре било када од оца узимате дијете. Јер су већином улазиле мајке, а очеви су остајали у тим становима, кућама, па пренесете мајку до чамца. Оца оставите са дјететом, одете по дијете и онда у том тренутку када човјек мени - кога не познаје, нити зна ко сам, ни шта сам - даје дијете у руке да га ја пренесем преко воде", причао Горан.
"Била је интересантна једна бака која је рекла да није вјеровала да ће са својих 90 година шетати по крову, исто тако и друге баке које су, по мени, биле праве гимнастичарке, јер жена од својих 85 или 90 година, која има повријеђен кук или кичму... и све то, излази кроз прозор и барата на неким мердевинама", испричао је тада Булајић.
Горан је са својим пријатељима, једним чамцем, превезао и спасао више од 150 људи.
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