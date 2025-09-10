Logo
Large banner

Погинуо дјечак у језивој несрећи код Лепосавића

10.09.2025

17:38

Коментари:

0
policija kosovo
Фото: Printscreen/Youtube/KOSOVËN

Дјечак стар 17 година страдао је јутрос у превртању трактора у селу Земаница код Лепосавића.

Како је потврђено за Зубин Поток ИНФО, полиција је о несрећи обавијештена око 11 часова.

Хитна помоћ констатовала је смрт младића који је подлегао повредама.

policija rs traka uvidjaj

Хроника

Нова саобраћајка код Требиња: Једна особа теже повријеђена

Тужилац је одлучио да се не ради обдукција, већ да тијело дјечака остане код породице, додају у полицији, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

poginuo dječak

Leposavić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Рај испуњен миром на свега четири сата од нас

Регион

Рај испуњен миром на свега четири сата од нас

14 ч

0
Радила на јахтама милионера, па доживјела хорор

Свијет

Радила на јахтама милионера, па доживјела хорор

14 ч

0
MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Хроника

Нова саобраћајка код Требиња: Једна особа теже повријеђена

14 ч

0
Кошарац: Српска је субјект међународног права, сарајевски политичари то да науче!

Република Српска

Кошарац: Српска је субјект међународног права, сарајевски политичари то да науче!

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

11

Данас нестабилно са кишом и пљусковима

08

09

Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговјечности

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

07

56

У ова три знака рађају се најинтелигентнији људи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner