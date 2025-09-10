Погинуо дјечак у језивој несрећи код Лепосавића

10.09.2025
17:38
Коментари:0
Дјечак стар 17 година страдао је јутрос у превртању трактора у селу Земаница код Лепосавића.
Како је потврђено за Зубин Поток ИНФО, полиција је о несрећи обавијештена око 11 часова.
Хитна помоћ констатовала је смрт младића који је подлегао повредама.
Хроника
Нова саобраћајка код Требиња: Једна особа теже повријеђена
Тужилац је одлучио да се не ради обдукција, већ да тијело дјечака остане код породице, додају у полицији, преноси Телеграф.
Регион
14 ч0
Свијет
14 ч0
Хроника
14 ч0
Република Српска
14 ч0
Најновије
Најчитаније
08
11
08
09
08
01
07
59
07
56
Тренутно на програму