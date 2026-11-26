Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Прибоју трага за Љиљаном Џаковић (56) чији нестанак је пријављен 22. новембра.
Њена рођена сестра пријавила је нестанак Полицијској станци у Прибоју, потврђено је за Танјуг у Полицијској управи у Пријепољу.
Поред града полиција, као и спасиоци и добровољци претражују и ријеку Лим.
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