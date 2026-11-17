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Изабрани посланици у Народној скупштини Републике Србије положили су заклетву, чиме је конституисано ово законодавно тијело.
Народну скупштину Србије чини 250 посланика. Већину чине посланици "Студентске листе" који имају 140 посланика, док ће листа "Уједињена Србија" дјеловати опозиционо са 103 посланика. Остали број посланика припао је мањинским странкама.
Лидер опозиције Александар Вучић саопштио је да ће његова посланичка група носити име "Србија побјеђује".
Након полагања заклетве затражена је пауза током које ће се доставити приједлози посланичких група, приједлози за предсједника Скупштине, као и за потпредсједнике.
Након 14 година скупштинску већину неће чинити Српска напредна странка.
Долазак посланика на конститутивну сједницу обиљежио је инцидент у којем је нападнута Лидија Вукићевић, посланик листе "Уједињена Србија".
Србија
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