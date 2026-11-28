Аутор:АТВ редакција
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И друга дјевојка повријеђена у тешкој саобраћајној несрећи код Инђије подлегла је повредама. Ријеч је о 22-годишњој Софији Г, која је, како наводе медији, изгубила битку за живот у ноћи између четвртка и петка.
Недуго након удеса живот је изгубила њена другарица Ања А. (23), која је превезена у Дом здравља Инђија, гдје је и преминула.
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Дјевојка погинула приликом слијетања аутомобила, друга задобила тешке повреде
Софија је превезена у Ургентни центар у Новом Саду, али њено тијело није издржало.
Овим поводом огласила се средња школа коју су дјевојке похађале.
„Љубав никад не престаје... Молитвени поздрав за наше ученице Ању и Софију, чекајући Васкрсење и поновни наш сусрет у Царству Божијем. Христос васкрсе“, стоји у објави Гимназије из Инђије.
Подсјетимо, Ања А. сахрањена је 24. новембра.
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