Аутор:АТВ редакција
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Припадници полиције реаговали су синоћ нешто после 23 часа након пријаве да је у ресторану "Авенија", непозната особа оставила "сумњив пакет".
Према незваничним информацијама, непознати мушкарац је синоћ ушао у локал, оставио кесу уз поруку да је намијењена власнику, а потом се брзо удаљио у непознатом правцу. Запослени и власник локала су из предострожности одмах алармирали полицију.
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Патрола је изашла на лице мјеста и обавила разговор са особљем, а увиђајем је утврђено да у пошиљци нема експлозива, већ да се у њој налази мобилни телефон, који је полиција преузела ради даљег вјештачења.
Подсјетимо, овај угоститељски објекат нашао се на мети напада у суботу увече, када је на ресторан бачена експлозивна направа.
Полиција наставља интензиван рад на утврђивању свих околности синоћњег догађаја и идентификацији мушкарца који је оставио пакет, као и на расвјетљавању евентуалне повезаности са бомбашким нападом од суботе, преноси Телеграф.
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