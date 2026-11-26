Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Док су се у Скупштини водиле бурне политичке расправе, познати глумац и посланик Гаги Јовановић успио је да привуче стотине хиљада људи једним несвакидашњим потезом, а снимак се дијели на друштвеним мрежама.
Публика је деценијама навикла да је Драган Гаги Јовановић засмијава на позоришним даскама и пред филмским камерама, али је прослављени глумац овога пута пажњу јавности привукао на потпуно неочекиваном мјесту - у Скупштини.
Гаги Јовановић, који обавља функцију народног посланика Студентске листе, доспио је у сам врх интересовања на друштвеним мрежама након што је испливао снимак из Скупштине.
Наиме, док су посланици Српске напредне странке током паузе међусобно разговарали, глумац им је лежерно и лаганим кораком пришао, а затим се смјестио тик иза њих.
"Али Гаги Јовановић који током паузе ноншалантно долелујао до опозиције да чује шта причају, па ја не могу", је коментар на видео снимку.
За кратко вријеме, видео је експлодирао на платформи и прикупио више од 300.000 прегледа, готово 30.000 лајкова и преко 11.000 дијељења, преноси "Блиц".
Подсјетимо, Гаги Јовановић је недавно поново привукао пажњу јавности због телефона који је носио у Скупштини.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму