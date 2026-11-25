Аутор:АТВ редакција
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Двије раднице Прве техничке школе у Крагујевцу, које су рањене у пуцњави у тој образовној установи, задржане су на лијечењу у Ургентном центру Универзитетског клиничког центра и у добром су здравственом стању.
Руководилац Ургентног центра Татјана Лазаревић изјавила је да су пацијенткиње оптималног здравственог стања, с обзиром на околности.
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"Ноћ су провеле стабилно, уз интензивни мониторинг, спровођење контролних дијагностичких поступака и примену потребне терапије. Данас ће бити донета одлука о томе да ли ће пацијенткиње бити отпуштене на кућно лечење", рекла је Лазаревићева за РТС.
Настава у Првој техничкој школи у Крагујевцу, у којој је одвија се по измијењеном режиму са скраћеним часовима, након што је седамнаестогодишњи ученик четвртог разреда из малокалибарске пушке јуче ујутро ранио двије раднице.
За ученике из одјељења осумњиченог малољетника, организовани су разговори и радионице психолошке подршке, у Школи је ангажован Кризни тим Министарства просвете, а присуство полиције је појачано, преноси Срна.
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Ухапшени су и малољетни нападач и његов отац, јер се сумња да је ученик донио у школу малокалибарску пушку за чије држање његов отац није имао дозволу и из те пушке пуцао у портирницу.
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