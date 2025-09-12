Преминуо краљ Еурокрема

Извор:
Привредни маг из Горњег Милановца, Јован Томовић преминуо је у 93. години живота. Остаће упамћен као човек који је својим знањем и искуством промијенио ток привредног развоја у општини Горњи Милановац.
- Ураво сам примио тужну вијест да нас је напустио господин Јован Томовић. Господин Томовић је оставио дубок траг у Горњем Милановцу, а поред чињенице да је био предсједник општине, остаће упамћен и по томе да је у вријеме највећег привредног раста Горњег Милановца успио да доведе чувеног “Гандола” у Горњи Милановац и да по њиховој лиценци отпочне производња “Еурокрема”. Нека му је вечна слава - рекао је за РИНУ предсједник општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић.
Јован Томовић рођен је у Коштунићима. Основну школу завршио је у Брајићима, малу матуру у чачанској гимназији, Средњу економску започео у Чачку а завршио у Крагујевцу. Вишу економску школу завршио је у Београду.
Свој радни вијек најдуже проводи у ПИК-у Таково у Горњем Милановцу, као генерални директор (1960—1985). Био је на челу спољнотрговинског предузећа Centrocoop у Београду (1985—1990), затим директор фирме Mobex у Београду (1990—1996), након чега је седам година руководио својом фирмом Тоја.
Значајну улогу имао је и у друштвенополитичком животу општине Горњи Милановац, те је у два мандата био потпредседник општине и један мандат председник општине. Био је и републички посланик.
