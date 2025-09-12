Logo
Large banner

Преминуо краљ Еурокрема

Извор:

Телеграф

12.09.2025

10:48

Коментари:

0
Преминуо краљ Еурокрема
Фото: Printscreen/Youtube

Привредни маг из Горњег Милановца, Јован Томовић преминуо је у 93. години живота. Остаће упамћен као човек који је својим знањем и искуством промијенио ток привредног развоја у општини Горњи Милановац.

- Ураво сам примио тужну вијест да нас је напустио господин Јован Томовић. Господин Томовић је оставио дубок траг у Горњем Милановцу, а поред чињенице да је био предсједник општине, остаће упамћен и по томе да је у вријеме највећег привредног раста Горњег Милановца успио да доведе чувеног “Гандола” у Горњи Милановац и да по њиховој лиценци отпочне производња “Еурокрема”. Нека му је вечна слава - рекао је за РИНУ предсједник општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић.

Svetislav Pešić-02092025

Кошарка

Гуровић открио шок информације о репрезентацији: Пиле се кафе одвојено, за Алексу и Вању је невјероватно...

Јован Томовић рођен је у Коштунићима. Основну школу завршио је у Брајићима, малу матуру у чачанској гимназији, Средњу економску започео у Чачку а завршио у Крагујевцу. Вишу економску школу завршио је у Београду.

Свој радни вијек најдуже проводи у ПИК-у Таково у Горњем Милановцу, као генерални директор (1960—1985). Био је на челу спољнотрговинског предузећа Centrocoop у Београду (1985—1990), затим директор фирме Mobex у Београду (1990—1996), након чега је седам година руководио својом фирмом Тоја.

nutela

Занимљивости

Нутела има нови укус послије 60 година

Значајну улогу имао је и у друштвенополитичком животу општине Горњи Милановац, те је у два мандата био потпредседник општине и један мандат председник општине. Био је и републички посланик.

Подијели:

Таг:

еурокрем

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Колико љешника има у тегли Нутеле: Занимљивости о планетарно популарном крему

Занимљивости

Колико љешника има у тегли Нутеле: Занимљивости о планетарно популарном крему

6 мј

0
Преминуо ''отац Нутеле''

Занимљивости

Преминуо ''отац Нутеле''

6 мј

0
Фереро лансира нову верзију Нутеле

Свијет

Фереро лансира нову верзију Нутеле

1 год

0
Творци Нутеле открили: Све вријеме погрешно изговарамо име овог намаза, ово је исправно

Занимљивости

Творци Нутеле открили: Све вријеме погрешно изговарамо име овог намаза, ово је исправно

1 год

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

41

Опасни су: Тему хитно повлачи више производа

19

41

На Велебиту снимљена ријетка звијер

19

41

ИРБ мијења услове кредита, повољније задуживање

19

38

Преминуо Роберт Валдец: Мјесецима био у коми, његова супруга саопштила тужне вијести

19

33

Израел одбацио декларацију Генералне скупштине УН

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner