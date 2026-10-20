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Припадник тзв. балканског картела одао тајне "Скаја" у суду

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20.10.2026 12:09

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Чекић, судница
Фото: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

У Специјалном суду у Београду данас је у наставку суђења тзв. балканском картелу, Немања Брашњовић признао кривицу, односно да је био припадник те групе.

Припадници ове групе оптужени су за шверц седам тона кокаина из Јужне Америке у Европу.

Немања Брашњовић је у судници потврдио наводе оптужнице и рекао да је користио криптовану апликацију "Скај", као и који је надимак користио, преноси Танјуг.

Он је ухапшен у новембру прошле године, када је код њега пронађено скоро пола милиона евра.

У овом случају је споразум о признању кривице раније склопио Драган Микић, који је осуђен на девет година затвора.

Оптужницом је обухваћен и Зоран Јакшић, који је преминуо у затвору у Перуу, док је вођа тзв. кавачког клана Радоје Звицер осуђен као припадник балканског картела у Црног Гори.

Припадницима ове групе на терет је стављено да су од 26. октобра 2019. године до 19. марта 2021. године, извршили кривично дјело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога и удруживање ради вршења кривичних дјела.

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Тагови :

Скај докази

Суђење

Београд

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