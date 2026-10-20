Припадник тзв. балканског картела одао тајне "Скаја" у суду

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Специјалном суду у Београду данас је у наставку суђења тзв. балканском картелу, Немања Брашњовић признао кривицу, односно да је био припадник те групе.
Припадници ове групе оптужени су за шверц седам тона кокаина из Јужне Америке у Европу.
Немања Брашњовић је у судници потврдио наводе оптужнице и рекао да је користио криптовану апликацију "Скај", као и који је надимак користио, преноси Танјуг.
Он је ухапшен у новембру прошле године, када је код њега пронађено скоро пола милиона евра.
У овом случају је споразум о признању кривице раније склопио Драган Микић, који је осуђен на девет година затвора.
Оптужницом је обухваћен и Зоран Јакшић, који је преминуо у затвору у Перуу, док је вођа тзв. кавачког клана Радоје Звицер осуђен као припадник балканског картела у Црног Гори.
Припадницима ове групе на терет је стављено да су од 26. октобра 2019. године до 19. марта 2021. године, извршили кривично дјело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога и удруживање ради вршења кривичних дјела.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
4 ч0
Србија
18 ч0
Србија
18 ч0
Србија
19 ч0
Најновије
Најчитаније
13
27
13
19
13
06
13
02
12
50
Тренутно на програму