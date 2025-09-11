Продаје се ресторан у којем је настала чувена Карађорђева шницла

Извор:
Београдска аутобуска станица а.д. Београд (БАС) расписала је јавни позив за продају непокретности на Чукарици, који обухватају зграду ресторана Голф, помоћну зграду, отворену терасу и пословну зграду, заједно са припадајућим земљиштем.
Цијена објеката није унапријед одређена, а продаја ће бити реализована понуђачу који достави најповољнију понуду.
Пријаве за учешће могу се поднети лично или поштом до 8. октобра.
Ресторан "Голф" један је од најстаријих београдских ресторана, смјештен на Кошутњаку. Изграђен је 1936. године за потребе Голф клуба Београд.
У овом ресторану, средином 20. вијека, један од најпознатијих српских кувара, Милован Мића Стојановић, осмислио је рецепт за чувену Карађорђеву шницлу.
Од 2000. године ресторан је у власништву Београдске аутобуске станице.
