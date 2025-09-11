Logo
Large banner

Продаје се ресторан у којем је настала чувена Карађорђева шницла

Извор:

Блиц

11.09.2025

16:24

Коментари:

0
Карађорђева шницла - месни специјалитет настао у Београду
Фото: Screenshot / YouTube

Београдска аутобуска станица а.д. Београд (БАС) расписала је јавни позив за продају непокретности на Чукарици, који обухватају зграду ресторана Голф, помоћну зграду, отворену терасу и пословну зграду, заједно са припадајућим земљиштем.

Цијена објеката није унапријед одређена, а продаја ће бити реализована понуђачу који достави најповољнију понуду.

Пријаве за учешће могу се поднети лично или поштом до 8. октобра.

У њему настала Крађорђева шницла

Ресторан "Голф" један је од најстаријих београдских ресторана, смјештен на Кошутњаку. Изграђен је 1936. године за потребе Голф клуба Београд.

У овом ресторану, средином 20. вијека, један од најпознатијих српских кувара, Милован Мића Стојановић, осмислио је рецепт за чувену Карађорђеву шницлу.

Од 2000. године ресторан је у власништву Београдске аутобуске станице.

Подијели:

Тагови:

Србија

ресторан

Београд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тренер Тотенхема жели да уведе револуционарна правила у фудбалу

Фудбал

Тренер Тотенхема жели да уведе револуционарна правила у фудбалу

11 ч

0
Којић: Нема чланства у ЕУ док је БиХ протекторат

Република Српска

Којић: Нема чланства у ЕУ док је БиХ протекторат

11 ч

0
Халид Бешлић објавио нову пјесму: Посвећена посебној особи

Сцена

Халид Бешлић објавио нову пјесму: Посвећена посебној особи

11 ч

1
Лукашенко о дроновима: Оборили смо колико смо могли, Пољска ескалира ситуацију

Свијет

Лукашенко о дроновима: Оборили смо колико смо могли, Пољска ескалира ситуацију

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner