Аутор:АТВ редакција
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Општина Велика Плана прогласила је петак, 27. новембар, за Дан жалости поводом трагичне смрти Андрије Филића из Старог Села.
Андрија је други син породице Филић који је изгубио живот у трагичним околностима. Његов старији брат Стефан преминуо је 2020. године од посљедица пребијања испред клуба у Великој Плани.
Дан жалости биће обиљежен спуштањем застава на пола копља на згради Општине Велика Плана, као и на објектима јавних предузећа и установа чији је оснивач општина. Иста мјера односи се и на друге организације и правна лица на територији општине која истичу заставу, пише "РТС".
Како незванично сазнаје "РТС", Андрија Филић настрадао је од посљедица струјног удара.
Из Општинске управе указали су на тежину трагедије која је потресла читаву општину, истичући да је породица Филић у фебруару 2020. године изгубила и старијег сина Стефана Филића.
Он је преминуо од посљедица пребијања испред клуба у Великој Плани, када је покушао да заштити млађег брата од нападача.
Након вишегодишњег судског поступка, тројица окривљених правоснажно су осуђена због догађаја у којем је Стефан Филић изгубио живот.
Никола Бојовић осуђен је на 15 година затвора због тешког убиства, Митар Пандуревић на три године затвора због учествовања у тучи, док је Предраг Стоиљковић осуђен на двије године и осам мјесеци затвора због насилничког понашања и учествовања у тучи.
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