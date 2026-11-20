Аутор:АТВ редакција
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Лидер опозиције Александар Вучић обратио се видео поруком из сједишта Српске напредне странке које је почело да прокишњава.
"Моја порука за све људе, не само из СНС-а, већ и за све оне који мисле да нешто мијењају у држави, да прво себе промијене и све што могу у својој околини. Већ за два или три дана, надам се понедјељак у уторак, ова када више неће имати никакву сврху, али то ће значити много више од тога, а то је да смо кренули да радимо марљивије, да смо кренули себе да мијењамо, прихватили своје грешке и да идемо да се боримо до коначне побједе", рекао је Вучић.
Додао је да кадица није за купање ни дјеце, а ни за било кога од њих и ничему не би служила, али служи за ово прокишњавање које имају.
"И то говори о свим проблемима које нисмо рјешавали. Вјерујем да ћемо ово у наредним данима да ријешимо и да покажемо да смо у стању себе да мијењамо. Јер смо сви били велики и важни функционери. Ни о својој странци која је извор и утока све наше снаге и моћи у претходном периоду, снаге и моћи у будућем периоду. О томе смо мало водили рачуна", рекао је он.
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