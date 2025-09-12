Пронађено тијело дјевојке: Таласи је повукли са стијена у море

12.09.2025
Тијело дјевојке, држављанке Србије, пронађено је данас у хрватским водама, између Превлаке и Цавтата, саопштила је црногорска Управа поморске сигурности и управљања лукама.
Дјевојка се утопила јуче, након што су је велики таласи повукли са стијена у море код рта Весло на Луштици.
За њом је покренута потрага, а екипе црногорске полиције и ронилаца уочиле су у једном тренутку тијело дјевојке како плута, али лоше временске прилике и таласи онемогућили су да приђу. Због тога је акција настављена јутрос, преноси Срна.
