Пронађено тијело дјевојке: Таласи је повукли са стијена у море

12.09.2025

15:35

Коментари:

0
Пронађено тијело дјевојке: Таласи је повукли са стијена у море
Фото: Pixabay

Тијело дјевојке, држављанке Србије, пронађено је данас у хрватским водама, између Превлаке и Цавтата, саопштила је црногорска Управа поморске сигурности и управљања лукама.

Дјевојка се утопила јуче, након што су је велики таласи повукли са стијена у море код рта Весло на Луштици.

Остали спортови

Изненада умро олимпијски шампион

За њом је покренута потрага, а екипе црногорске полиције и ронилаца уочиле су у једном тренутку тијело дјевојке како плута, али лоше временске прилике и таласи онемогућили су да приђу. Због тога је акција настављена јутрос, преноси Срна.

Коментари (0)
