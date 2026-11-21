Аутор:АТВ редакција
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Седамнаестогодишњи дјечак из Земуна, који је данас нестао, пронађен је у аутобусу на раскрсници улица Немањине и кнеза Милоша.
Припадници Министарства унутрашњих послова активирали су систем „Пронађи ме“ за хитно обавјештавање јавности у случају нестанка седамнаестогодишњег дјечака из Земуна, лица са посебним потребама, који се данас око 11.30 часова удаљио од куће у Бачкој улици и није се вратио.
(Курир)
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