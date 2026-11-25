Аутор:АТВ редакција
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Четрнаестогодишња дјевојчица која је нестала 23. новембра у Обреновцу пронађена је у Сремској Митровици.
Систем "Пронађи ме“ активиран је синоћ, након што је у понедјељак око 11 часова нестала четрнаестогодишња дјевојчица у Обреновцу.
Дјевојчица је пронађена здрава, жива, неповријеђена у Сремској Митровици, речено је за Танјуг у МУП-у.
Систем "Пронађи ме" је у овом случају затворен.
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