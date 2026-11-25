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Непознати нападач бацио је експлозивну направу на породичну кућу Слободана Вујичића, директора предузећа "Про ТЕНТ", у раним јутарњим сатима.
У тренутку детонације у објекту су се налазила и његова дјеца, али у инциденту, срећом, нико није повријеђен.
Напад се догодио око пет часова ујутру, када је експлозивна направа бачена на предњи дио куће, у непосредној близини гараже. Снажна детонација пробудила је дјецу која су у то вријеме спавала.
Усљед експлозије причињена је материјална штета - оштећен је дио зида на објекту и попуцала су стакла на прозорима, а избио је и мањи пожар.
Екипа портала Телеграфа налази се на лицу мјеста у Обреновцу. Према информацијама са терена, кућа директора "Про ТЕНТ"-а опасана је високим зидинама, тако да са улице није могуће видети двориште нити размере настале штете на самом објекту.
На терен су убрзо након пријаве изашле јаке полицијске снаге које су обавиле увиђај, припадници контрадиверзионе јединице, као и ватрогасне екипе које су локализовале и угасиле ватру. Истрага о мотивима и починиоцу овог напада је у току.
Према подацима из званичне биографије објављене на сајту предузећа "Про ТЕНТ", Слободан Вујичић рођен је 1986. године у Мостару (Босна и Херцеговина). Основну школу и гимназију завршио је у Обреновцу, гдје и данас живи са породицом.
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Бачена бомба на кућу Слободана Вујичића
Високо образовање стекао је на Економском факултету Универзитета у Београду, где је 2010. године дипломирао на смеру Међународна економија и спољна трговина, а двије године касније стекао је и звање мастер економисте на смијеру Пословно управљање – менаџмент и организација људских ресурса.
Своју професионалну каријеру започео је у банкарском сектору. Од 2010. до 2013. године био је запослен у "Еуробанци ЕФГ", гдје је радио као савјетник за послове са становништвом, а потом и као стручни сарадник за наплату потраживања у Сектору за потрошачке и готовинске кредите.
У предузеће "Про ТЕНТ" долази 2013. године, најприје у сектор за комерцијалне послове на позицију вишег референта за праћење јавних набавки, а затим и на мјесто шефа службе комерцијалне аналитике и реализације. Одлуком скупштине друштва, на функцију директора "Про ТЕНТ"-а именован је 2016. године.
Вујичић говори енглески језик, ожењен је и отац је двоје дјеце.
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