На данашњем суђењу Дејану Драгијевићу и Срђану Јанковићу за убиство двогодишње Данке Илић, свједочили су Раде и Живанка Трајковић, прве комшије у Бањском Пољу, које су из свог дворишта испратиле цијелу потрагу за дјевојчицом, а претражено је и комплетно њихово имање.

Раде Трајковић рекао је пред судом да не познаје оптужене и да остаје при исказу који је у тужилаштву дао 5. јула 2024. године, а који је у суду прочитан.

- Не познајем оптужене. Сјећам се шта сам радио кобног дана и знам да сам са супругом Живанком садио јагоде. Не могу да одредим тачно вријеме, око 11 часова. Док смо радили, појавио се полицајац да нас пита да ли смо видјели дијете. Прије тога сам видио возило полиције које иде ка кући дједе мале Данке. Кућа Часлава налази се на неких 100 метара од мене. Испред моје куће нико није био до доласка полиције - ни дијете, ни човјек - рекао је Раде у тужилаштву.

Како је истакао, супруга и он живе сами, а повремено им долази син са унуком, који има дужу косицу. Тог дана је његов син дошао сам јер је чуо да се изгубило дијете, а, како је рекао, „пола Бора је дошло да је тражи“.

- Не познајем Милошеву супругу, видио сам тај дан женску особу у задњем дијелу дворишта. Не могу ближе да је опишем. Нисам видио ни дјецу, ни возила, нити оптужене или непознате аутомобиле. Када су се окупили људи, видио сам Милоша како трчи горе-доле и тражи дијете. Одмах сам се и ја укључио у потрагу. Тражио сам је са полицајцем Младеновићем - додао је.

Раде Трајковић је пред судом истакао и да остаје при исказу који је дао током реконструкције догађаја и додао да је његов комшија показивао током реконструкције, а не он.

Истакао је да, док је био иза куће, није чуо ни плакање, ни вриску, ни дозивање дјетета.

Његова супруга Живадинка Трајковић такође је рекла да не познаје оптужене и да остаје при исказу датом у тужилаштву, који је прочитан.

- Оптужене не познајем и сјећам се шта сам радила кобног дана. Била сам у башти око 11.30 часова, али не знам колико смо се задржали. Нико није долазио код нас. Из баште не могу да видим шта се дешава испред. Видим цијелу кућу, али напријед не. Нисмо имали капију на дворишту, као и отворен излаз на двориште. Била је истоварена ризла у дворишту. Чула сам да пролазе аутомобили, али их нисам видјела. Двојица полицајаца су нас питала да ли смо видјели дјевојчицу, а ја сам питала како је могла да нестане. Настала је паника, питала сам их како се зове јер нисам чула да ико зове дјевојчицу. Милоша и родитеље познајем, а Ивану и дјецу не. Нисам је ни видјела тај дан. Све је било мирно и тихо док полиција није дошла - рекла је Живадинка у тужилаштву, а пред судом је, одговарајући на питања, додала да није чула никакво дозивање, нити плач.

(Телеграф)