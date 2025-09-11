Logo
Први пут у Србији: Жена осуђена на доживотну робију

11.09.2025

14:28

Коментари:

0
Виши суд у Новом Пазару осудио је Алдину Лакоту (40) на доживотну казну затвора због убиства свекрве Б.Л. (66) из Дубнице код Сјенице, што је први случај у Србији да је једна жена осуђена на ту казну, објавио је Радио Сто плус.

Она је проглашена кривом за тешко убиство, а у образложењу висине казне предсједник Судског вијећа Радан Нишавић рекао је да је Лакота злочин извршила на свиреп и подмукао начин.

Лакота је, по налазима вјештака, свекрви нанијела 121 убод ножем, од којих је 50 било у главу и врат. Злочин је извршила користећи информације своје малољетне кћерке да би била сигурна да ће Б.Л. бити сама у кући када је нападне.

Меланија Трамп

Свијет

Меланија Трамп сломљена због убиства Кирка

То је наведено и у оптужници коју је заступао виши тужилац Аднан Баћићанин, који је у завршној ријечи тражио да Лакота буде кажњена доживотним затвором.

Злочин је извршен 28. маја прошле године, а окривљена је потом пјешке отишла до Сјенице, а затим, користећи два таксија, до Златибора и Ужица, гд‌је је ухапшена.

Како је ријеч о првостепеној пресуди, бранилац окривљене има право жалбе Апелационом суду у Крагујевцу.

Ова пресуда Вишег суда у Новом Пазару је и прва којом је неком изречена казна доживотног затвора на територији коју покрива крагујевачки Апелациони суд, преноси Радио Сто плус.

