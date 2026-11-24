Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Техничкој школи у Крагујевцу јутрос је око 8 часова дошло до пуцњаве, а сада се појавио први снимак са лица мјеста.
Како се незванично сазнаје, ученик је ранио најмање једну радницу из Техничке школе, а сумња се да је покушао да убије већи број ученика.
Одмах по пријави инцидента, испред школе су упућене јаке снаге полиције, припадници Жандармерије, као и екипе Хитне помоћи које су хитно збринуле повријеђену жену.
Према првим информацијама са терена, рањена радница није животно угрожена.
Читав кварт око Прве техничке школе у Крагујевцу тренутно је под потпуном полицијском блокадом док форензичари и инспектори врше увиђај.
Званично саопштење Министарства унутрашњих послова и надлежног тужилаштва о свим детаљима и мотивима овог напада очекује се ускоро.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму