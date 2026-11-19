Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Скупштине Србије Александар Чупић упутио је данас извињење посланику Савеза војвођанских Мађара Балинту Пастору јер је, како је навео, јуче изнио нетачну информацију да Пастор није убацио своју картицу и чекирао се за рад на почетку сједнице.
Чупић је такође рекао да Студентска листа (СЛ) осуђује инцидент испред Народне скупштине првог дана конститутивне сједнице, када је јогуртом гађана Лидија Вукићевић.
"Ја сам јуче на конференцији за медије изнио нетачну информацију да он (Пастор) није убацио своју картицу и чекирао се када је требало да почнемо Скупштину. Ја сам се њему лично извинио, а овим путем, пред свим грађанима и пред свима вама, поново се јавно извињавам и немам никакво оправдање за себе", рекао је Чупић у првом обраћању након избора за предсједника Скупштине.
Истакао је да Студентска листа најоштрије осуђује инцидент који се догодио првог дана засједања 15. сазива, када је Лидија Вукићевић поливена јогуртом.
"Ми као Студентска листа најоштрије осуђујемо тај инцидент и мислимо да је то потпуно погрешно и потпуно неодговорно. Ја лично, као предсједник Народне скупштине, искрено жалим што се то десило колегиници Вукићевић и жао ми је што није овдје да јој то у лице кажем", рекао је Чупић.
Изразио је и жаљење што генерални секретар, супротно, како је рекао, њиховом договору са техничког састанка, није прихватио списак студената који би присуствовали конститутивној сједници.
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Огласили се студенти након избора Чупића за предсједника Скупштине
"Мени је жао ако сте то Ви одлучили, а још више ми је жао ако је то неко одлучио умјесто Вас. Али не треба много да се бринемо, све се у животу мијења. Они који сада гледају овај пренос преко телевизије већ на првој сједници гледаће га уживо, а неки који су сада уживо гледаће га преко телевизије. И као што рекох, сачуваћемо младост за будућност", рекао је Чупић.
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