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Радник пао са 16 метара висине: Вјетар оборио таблу која је оборила човјека

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АТВ редакција
13.11.2026 14:14

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Грађевински радници са заштитним шлемовима на активном градилишту са заштитним оградама.
Фото: pexels/Boris Hamer

Тешка несрећа на раду догодила се данас на градилишту у Калуђерици, када је радник пао са крова зграде у изградњи.

Према првим информацијама, несрећа се догодила око 12 часова док се радник налазио на крову објекта у изградњи, када је почео да дува јак вјетар, који је подигао таблу која се налазила на крову, а она је потом ударила у радника.

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Од силине ударца, несрећни човјек је изгубио равнотежу и пао са висине од око 16 метара.

На лице мјеста изашла је екипа Хитне помоћи, која је повријеђеног мушкарца превезла у Ургентни центар, гдје му се указује љекарска помоћ.

Према првим незваничним информацијама, највјероватније је ријеч о држављанину Индије. За сада није познато у каквом се стању налази повријеђени радник, као ни какве је повреде задобио.

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Полиција је одмах изашла на лице мјеста и обавила увиђај, док је у току утврђивање свих околности несреће.

(Телеграф)

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Тагови :

повријеђен мушкарац

градилиште

Повријеђен радник

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