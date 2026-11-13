Радник пао са 16 метара висине: Вјетар оборио таблу која је оборила човјека

Аутор:АТВ редакција
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Тешка несрећа на раду догодила се данас на градилишту у Калуђерици, када је радник пао са крова зграде у изградњи.
Према првим информацијама, несрећа се догодила око 12 часова док се радник налазио на крову објекта у изградњи, када је почео да дува јак вјетар, који је подигао таблу која се налазила на крову, а она је потом ударила у радника.
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Од силине ударца, несрећни човјек је изгубио равнотежу и пао са висине од око 16 метара.
На лице мјеста изашла је екипа Хитне помоћи, која је повријеђеног мушкарца превезла у Ургентни центар, гдје му се указује љекарска помоћ.
Према првим незваничним информацијама, највјероватније је ријеч о држављанину Индије. За сада није познато у каквом се стању налази повријеђени радник, као ни какве је повреде задобио.
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Полиција је одмах изашла на лице мјеста и обавила увиђај, док је у току утврђивање свих околности несреће.
(Телеграф)
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