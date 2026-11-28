Аутор:АТВ редакција
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Након што је академик и редовни професор Хемијског факултета у Београду Радомир Саичић изабран за кандидата за предсједника испред Студентске листе, његова исповијест у једном интервјуу из 2019. године на Јутјубу поново привлачи велику пажњу јавности. У тој исповијести Саичић је, између осталог, отворено говорио и о тешкој несрећи коју је доживио као шеснаестогодишњак у својој кућној лабораторији, када су му концентроване киселине спржиле лице и оштетиле око.
Говорећи о периоду док је похађао Математичку гимназију, академик је објаснио да је његова највећа страст одувијек била хемија, због које је од џепарца сам куповао опрему и стручну литературу.
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"Тако да математику... нисам био превасходно заинтересован за њу, већ више за хемију. У тој школи, која је потпуно посвећена математици и физици, хемија није била нарочито популарна, међутим, то је ипак била моја љубав још из основне школе. И ја сам и у основној школи, а и у Математичкој гимназији, штедио, ето... не да нисмо имали новца, отац би ми дао за све, али штедио сам за књиге из хемије и хемијску лабораторију. Сматрао сам некако, љепше је било да то буде нешто искључиво моје, приватно, лично. Тако да сам имао онако лабораторију све већу и богатију и поприличан списак хемијске литературе", испричао је Саичић.
Та посвећеност експериментима умало га је скупо коштала када је са 16 година покушао да направи експлозив.
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"То ме је у једном тренутку довело у проблем. Значи, један инцидент је био, правио сам неке експлозиве, дошло је до инцидента, спржио сам лице концентрованим киселинама и унаказио се практично. Лобања ми је била напржена, трећина коже на лицу спржена, десно око оштећено, тако да су моји били очајни", присјетио се Саичић.
Одлазак код љекара остао му је урезан у памћење по драматичним реакцијама људи који су га видјели у ходнику клинике.
"Када су ме водили на Очну клинику, што је тамо гдје је данас Српско лекарско друштво, сјећам се једне сцене као из хорор филмова. Моји родитељи са стране и ја у средини идемо ка некој ординацији, а стари људи устају и крсте се гледајући ужас како сам изгледао", причао је тада у интервјуу садашњи кандидат за предсједника Србије.
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Ипак, захваљујући врхунским стручњацима тог времена и чињеници да је био млад, опоравак је био готово невјероватан.
"Међутим, учинили су чуда љекари, професор Винко Арнери, који је иначе био Титов љекар лични, контактирали су га, и пуковник Јокић, који је био врхунски пластични хирург, успјели су да ме рестаурирају и да поново овако личим на човјека, са ријетким ожиљцима, али урадили су одличан посао, једва да се и врло мало познају. Ето, срећа што сам био релативно млад кад се то десило, са 16 година", закључио је Саичић у том интервјуу.
(Телеграф)
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