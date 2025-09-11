Logo
РХМЗ издао ХИТНО упозорење на три временске појаве

11.09.2025

16:30

РХМЗ издао ХИТНО упозорење на три временске појаве
Фото: Pexel/Sebastian Voortman

РХМЗ издао је хитно упозорење за један дио Србије.

Ријеч је о централној Србији, а ово упозорење на снази је до 17.10 минута.

Младен Крстајић-11092025

Фудбал

Процурила информација: Младен Крстајић преузима репрезентацију

"У наредних сат времена на подручју Шумадије очекују се јаки конвективни развоји који ће условити локално већу количину падавина, краткотрајну појаву суградице и града, као и јак вјетар у зони најјачих пљускова", упозорава РХМЗ.

И даље ће дувати југозападни вјетар, а у кошавском подручју јак југоисточни, на југу Баната кошава ће имати олујне ударе, крајем дана вјетар у слабљењу. Подсјетимо, кошава је ноћас и јутрос у Вршцу имала орканска ударе од 108 километара на сат.

У склопу циклона и јужног струјања, до Србије су из Сахаре стигле и веће количине честица пустињског песка, па је атмосфера замућена.

Карађорђева шницла

Србија

Продаје се ресторан у којем је настала чувена Карађорђева шницла

С обзиром да ће се ове честице налазити високо у атмосфери, у предјелима са падавинама очекује се прљава киша, која је већ јутрос падала на сјеверу Србије, а нарочито у Војводини и на ширем подручју Београда.

С обзиром на актуелне временске прилике, треба редовно пратити државне и надлежне службе и понашати се у складу са њиховим најавама и упозорењима.

