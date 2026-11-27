Аутор:АТВ редакција
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Рок за подношење кандидатуре за предсједничке изборе заказане за 27. децембрар истиче 6. децембра, а жреб за утврђивање редослиједа на листи кандидата треба да се обави најкасније до 11. децембра, одлучила је Републичка изборна комисија (РИК) на сједници одржаној у четвртак.
Према Роковнику за вршење изборних радњи у поступку избора за председника Републике, који је донио РИК, прописивање образаца за подношење предлога кандидата за предсједника Републике треба да буде завршено најкасније до 29. новембра, а подношење приједлога кандидата за предсједника Републике Србије најкасније до 6. децембра.
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РИК има рок од 48 сати од подношења приједлога кандидата да донесе рјешење о проглашењу канидата за предсједника Републике, решење о одбацивању приједлога или да донесе закључак којим се предлагачу налаже да отклони недостатке приједлога кандидата.
У посљедњем случају, предлагач има рок од 48 часова од објављивања закључка да отклони недостатке, након чега Комисија има рок од 24 часа о одбијању или проглашењу кандидата за предсједника Републике.
Повлачење предлога или одустанак кандидата може да се уради најкасније до дана када се утврђује листа кандидата.
Жријеб за утврђивање редослиједа кандидата за предсједника Републике на листи кандидата за избор предсједника Републике треба да буде завршен најкасније до 11. децембра, а до истог датума треба да се утврди листа кандидата и објави у "Службеном гласнику".
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Бирачка мјеста треба да буду одређена најкасније до 6. децембра, што важи за бирачка места у земљи, у иностранству, као и у заводима за извршење кривичних санкција.
(Танјуг)
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