Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Павле Бихали (44) саслушан је пред Посебним одјељењем за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду због сумње да је присвојио више од 22,5 милиона динара намијењених финансирању изборне кампање 2022. године.
Бихали се сумњичи да је од маја до јула 2022. године искористио своја овлашћења и себи прибавио противправну имовинску корист, чиме је оштетио буџете Републике Србије и града Београда.
Осумњичени је на саслушању изнио своју одбрану, након чега је тужилаштво предложило судији за претходни поступак Вишег суда у Београду да му одреди притвор због опасности од бјекства и могућег утицаја на свједоке.
Наредбом о спровођењу истраге Бихалију се на терет стављају кривична дјела злоупотреба положаја одговорног лица и фалсификовање исправе.
Према наводима тужилаштва, Бихали је као овлашћено лице коалиције политичких странака „Руски мањински савез“ присвојио укупно 22.507.300 динара, који су из републичког и градског буџета уплаћени за финансирање кампање за парламентарне и градске изборе одржане 3. априла 2022. године.
Умјесто да новац искористи за трошкове изборне кампање, како се сумња, Бихали га је пребацио на свој приватни рачун, а потом подигао.
Наиме, 13. маја 2022. године из буџета града Београда на намјенски рачун уплаћено је 2.007.387 динара. Пет дана касније Бихали је, како се сумња, пребацио новац на свој приватни рачун и истог дана подигао 2.007.300 динара.
На сличан начин поступио је и у јулу, након што је из буџета Републике Србије за финансирање изборне кампање уплаћено 20.500.667 динара. Осумњичени је 11. јула на приватни рачун пребацио 20.500.060 динара, а истог дана подигао 20,5 милиона динара.
Према Закону о финансирању политичких активности, Бихали је био дужан да сва средства из јавних извора која нису утрошена током изборне кампање врати у републички, односно градски буџет.
Осим присвајања новца, Бихали се сумњичи и за фалсификовање извјештаја о трошковима изборне кампање.
Како наводе из тужилаштва, он је 8. јула 2022. године у име Српско-руског покрета, носиоца коалиције „Руски мањински савез“ за Београд, Агенцији за спречавање корупције поднио коначни извјештај о трошковима изборне кампање за одборнике Скупштине града Београда.
У извјештају је, како се сумња, лажно приказао да су трошкови изборне кампање износили 2.091.000 динара, иако је знао да та средства нису утрошена у наведене сврхе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму